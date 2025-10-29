- ريان قلي يعبر عن ارتباطه العاطفي بالجزائر واستعداده للتضحية من أجل المنتخب الوطني، محققاً حلم جده الراحل بارتداء قميص "الخضر". - وسائل الإعلام الجزائرية والأجنبية تبرز تصريحات قلي، مشيدةً بروحه الوطنية وحبه للجزائر، مما يعكس نموذجاً لجيل جديد من مزدوجي الجنسية المخلصين لوطنهم. - طموحات قلي تتضمن التتويج بكأس العرب والانضمام للمنتخب الأول، مع حلم المشاركة في المونديال، مما يعزز الثقة في المواهب الجزائرية الشابة.

تناولت وسائل إعلام جزائرية وأجنبية بإسهاب كبير حوار لاعب كوينز بارك رينجرز الإنكليزي، ريان قلي (20 عاماً)، مع موقع "العربي الجديد"، الذي تحدّث فيه عن ارتباطه العاطفي ببلده الجزائر واستعداده للتضحية من أجل الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني، إلى جانب حلمه الكبير في السير على خطى النجوم الكبار وتحقيق رغبة جده الراحل في رؤيته بقميص "الخضر".

وكان موقع "دي زاد فوت" الناطق باللغة الفرنسية من أبرز الوسائل التي تفاعلت مع حوار ريان قلي، إذ نشر مقتطفات منه ركّز فيها على الجوانب العاطفية لتصريحات ريان قلي، خاصّة قوله: "أنا مستعد للتضحية بنفسي من أجل الجزائر"، مبرزاً أن اللاعب يجسّد نموذجاً لجيل جديد من مزدوجي الجنسية الذين يحملون حب الوطن في قلوبهم. أما موقع فوت أفريكا الفرنسي، فاختار زاوية مختلفة في تناوله الحوار، حين نشر مقطعاً منه تحت عنوان "لاعب مزدوج الجنسية يعبّر عن حبه للجزائر بشكل جميل"، مشيراً إلى أن حديث قلي لـ"العربي الجديد" كشف عن شغف كبير تجاه بلده الأصلي، وعن روح وطنية قلّما نجدها في لاعبين بهذا العمر الصغير.

وفي السياق ذاته، نقل موقع فينك فوتبول الفرنسي مقتطفاً مؤثراً من الحوار تحت عنوان "لاعب جزائري يكشف الوعد الذي قطعه لجده"، مستعرضاً البعد الإنساني في تصريحات المهاجم الشاب، الذي أكد أن حلم تمثيل الجزائر هو "رسالة مقدسة" بالنسبة له. أما صحيفة الشروق الجزائرية، فقد نشرت مقتطفات من الحوار بعنوان "سأضحّي من أجل اللعب مع الخُضر وتحقيق حلم جدي"، معتبرةً أن هذا الموقف يعكس "صدق نية اللاعب وإصراره على تمثيل الجزائر رغم التزاماته مع ناديه الإنكليزي".

من جانبها، تطرّقت صحيفة المساء الجزائرية إلى الحوار بعنوان "سأضحي لأجل الجزائر وأحقق حُلم جدي"، مسلطةً الضوء على الطموحات الكبيرة التي يحملها قلي، وعلى العلاقة الخاصة التي تجمعه بمنتخب بلاده. كذلك نقل موقع أفريكا نيوز تصريحات اللاعب التي قال فيها: "سنسعى للتتويج بكأس العرب، والمنتخب الأول هدفي القادم"، ليبرز طموح المهاجم في مواصلة المشوار مع المنتخب الرديف، ثم الانتقال إلى صفوف المنتخب الأول بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش.

واهتم موقع الجزائر حالياً بدوره بالشق الإنساني من الحوار، فنشر تصريح قلي الذي قال فيه: "لن تكتمل فرحتي حتى ألعب إلى جانب محرز". فيما اختار موقع دزاير تيوب التركيز على طموحاته المستقبلية بعنوان: "ريان قلي: أحلم بلعب المونديال ولن أتنازل عن المشاركة في كأس العرب". ولم يقتصر التفاعل مع حوار "العربي الجديد" على وسائل الإعلام فحسب، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشاراً واسعاً لمقتطفات من تصريحات ريان قلي، عبر العديد من الصفحات المهتمة بالشأن الرياضي الجزائري، التي أثنت على روح اللاعب وحماسه الكبير للدفاع عن ألوان "الخضر"، معتبرةً أن هذا النوع من الخطاب يعيد الثقة في الجيل الجديد من المواهب الجزائرية المحترفة في الخارج.