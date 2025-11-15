حنبعل المجبري: نعاني ظروفاً صعبة وعليكم كشف الحقائق للجماهير

- أشاد حنبعل المجبري بتنظيم المنتخب الأردني وتفوقه التكتيكي في المباراة الودية ضد تونس، مشيراً إلى تأثير سوء أرضية الملعب على أداء "نسور قرطاج" الذين يعتمدون على الاستحواذ. - أكد المجبري على أهمية تقديم كل الجهود الممكنة في المباراة المقبلة ضد البرازيل لتعويض الفارق في المهارات بالقتالية والتكتيك، مشيراً إلى التحديات التي يواجهها المنتخب بسبب الظروف العامة في تونس. - أوضح المجبري موقفه مع نادي بيرنلي بعد حادثة "بصقه" على جماهير ليدز يونايتد، معترفاً بخطئه ومستعداً لتحمل المسؤولية، مشيراً إلى دعمه من الجماهير التونسية.

تناول نجم منتخب تونس، حنبعل المجبري (22 عاماً)، مواضيع مهمة، عقب المباراة الودية، التي خاضها مع زملائه ضد منتخب الأردن، والتي انتهت بفوز "نسور قرطاج" بثلاثة أهداف مقابل اثنين، على ملعب حمادي العقربي برادس.

ووصف لاعب نادي بيرنلي الإنكليزي "النشامى" بأنه منظّم وقوي، كما انتقد الظروف التي يعانيها "نسور قرطاج"، وأبرزها سوء أرضية الملعب، ثم أعطى بعض التحديثات المتعلقة بقضيته، والتحقيقات التي فتحها الأمن بشأن حادثة "بصقه" على جماهير نادي ليدز يونايتد خلال مواجهة بالدوري الإنكليزي الممتاز.

لقد خضتم مباراة مهمة جداً ضد منتخب الأردن.. تأخرتم في النتيجة ثم عدتم؟

- نعم، كانت المباراة صعبة. واجهنا بعض التعقيدات، بعد ذلك، لا أحب البحث عن أعذار لنفسي أو للفريق، لكني أعتقد أن الأمر مرتبط بالظروف. حتى في التدريبات، لم يكن الأمر سهلاً. لا نمتلك ملاعب جيدة، ونحن نحاول تقديم أسلوب لعب يعتمد على الاستحواذ، تطبيق هذا الأسلوب سيكون صعباً بعض الشيء على أرضيات مثل هذه (يقصد ملعب حمادي العقربي في تونس). تمكنا من الدخول في أجواء المواجهة بعدها، لكن بصراحة المنتخب الأردني كان قوياً من الجانب التكتيكي، يجب الاعتراف بذلك. لم نكن جيدين تكتيكياً مقارنة بهم، وفي الشوط الثاني، كان الأداء أفضل قليلاً.

تنتظركم مواجهة ضد منتخب البرازيل.. ما الذي يجب أن تمتلكوه لتتفوقوا أمام "السامبا" خاصة أن جميع التونسيين يتذكرون الهزيمة القاسية أمامهم؟

- البرازيل فريق كبير، إنها أمة كروية عظيمة. لقد عملوا كثيراً، وامتلكوا العديد من الحلول للتطور، سنواجههم وسنبذل كل جهدنا. سنحاول إسعاد الشعب التونسي. سنقدم كل ما نملك من مجهود، وسنحاول إضافة بعض القتالية، التي قد تعوّض قليلاً تفوق لاعبيهم.

هل ستكون الغائب الأكبر عن كأس العرب؟

- لا أعلم، لم أقرّر بعد.

كيف هو وضعك مع ناديك بيرنلي؟ وهل توجد عقوبة بعد التحقيق الأمني؟

- حتى الآن، لا يوجد أي إيقاف. لقد قدمت روايتي، وقلت ما حدث بالضبط، ارتكبت خطأً، وأنا مدرك لذلك. أنا إنسان وأتفاعل بهذه الطريقة فقط، إذا كان هناك سبب، كان خطأً وأعترف بذلك، أعتذر إذا أسأت إلى أي شخص. أنا إنسان، ارتكبت خطأً وأتحمل المسؤولية، وإذا صدر أي قرار بالإيقاف، فسأتقبله. لقد أخطأت وأتحمل المسؤولية، لكنني لم أتصرف دون سبب، كان هناك أمر سابق وقد شرحته. الآن، سيتخذون الحكم متى شاؤوا.

ما زلت مُدلّل الجماهير التونسية.. وهو ما شاهدناه اليوم بعدما قدمت تمريرة حاسمة؟

- هناك الكثير من الأمور، التي لا يعرفها الشعب التونسي، لا تقطعوا هذا الكلام، نحن نعمل مع بعض بصفتنا مجموعةً متماسكة، نقدم كل ما لدينا من مجهود، اتحاد الكرة واللاعبون يتعاونون، لكن الأمر ليس هيناً، الظروف صعبة جداً، ربما سترون كيف سنسافر إلى فرنسا لمواجهة منتخب البرازيل، ولا أعتبر أن هذا من مسؤولية الاتحاد، نريد إسعاد الجمهور، نقدّر ظروف البلاد، لهذا لا نحب الشكوى كثيراً.

ما المشكلة بالتحديد.. أرضية الملعب أم الإقامة؟

- جميع أندية تونس تلعب على هذه الأرضية، من الصعب الحفاظ على ملعب بهذه الجودة. رادس 60 ألف مقعد. من الصعب أن نلعب على ملعب كهذا، وهذا أمر محزن، لكننا نعلم أن هذه هي حالة البلاد، ولا يمكننا قول شيء. بعد ذلك، لا أبحث عن أي أعذار. الأمر يعود إلينا لنكون أفضل، ولنبذل كل ما لدينا، لكن الأمر صعب، صعب جداً.

ورغم الصعوبات الكبيرة، التي يواجهها المنتخب التونسي من حيث الملاعب والظروف العامة، يظل حنبعل المجبري وفريقه مصممين على تقديم أفضل ما لديهم وإسعاد الجماهير. وأكد المجبري أن التحدي المقبل أمام البرازيل سيكون صعباً، لكنه فرصة لإظهار روح القتال والتكتيك، التي يتمتع بها "نسور قرطاج"، مؤكداً أن المسؤولية تقع على اللاعبين أنفسهم، لبذل كل جهد ممكن، وتحقيق النتائج المرجوة، رغم كل الصعاب.