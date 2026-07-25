حمزة عبد الكريم يقدّم أوراق اعتماده إلى فليك بتألق لافت

- بدأ نادي برشلونة استعداداته للموسم الجديد بفوز كبير 4-1 في مباراة ودية مغلقة ضد نادي أوروبا، حيث تألق اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم بتسجيله هدفاً برأسية متقنة. - المباراة شهدت مشاركة نخبة من لاعبي الأكاديمية بسبب غياب العديد من اللاعبين الدوليين، مما أتاح الفرصة لفريق فليك لتجربة تشكيلات جديدة. - سيطر برشلونة على المباراة منذ البداية، وسجل برايان فاريناس الهدف الأول، بينما لعب الحارس مارك أندري تير شتيغن الشوط الثاني كاملاً رغم اقتراب إعارته لأياكس.

​استهلّ نادي برشلونة استعداداته للموسم الجديد، بانتصار عريض، خلال مباراة ودية مغلقة أمام نادي أوروبا، أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الإسباني، أقيمت الجمعة، على ملعب مدينة خوان غامبر الرياضية. وخطف المصري حمزة عبد الكريم (18 عاماً)، لاعب لاماسيا، الأضواء بتسجيله هدفاً من كرة رأسية متقنة، عزز بها تقدم برشلونة في أول مباراة تجريبية للفريق منذ عودته إلى التدريبات في 13 يوليو/تموز.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، فقد حقق فريق فليك، الذي ضمّ نخبة من لاعبي الأكاديمية، فوزاً كبيراً بنتيجة 4-1. وشكلت المباراة الودية أول احتكاك تنافسي للفريق، الذي يعاني من غيابات كثيرة، فمشاركة عدد كبير من اللاعبين الدوليين في كأس العالم الأخيرة، ثم حصولهم على إجازاتهم، جعلت فليك يمتلك حالياً 12 لاعباً فقط من الفريق الأول.

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وسيطر برشلونة على مجريات المباراة منذ البداية، وافتتح التسجيل عن طريق برايان فاريناس في الدقيقة 30، ثم ضاعف حمزة عبد الكريم النتيجة بعد دقيقتين، وقلّص يوروبا الفارق بهدف في الدقيقة 42، لينتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة 2-1. واستعاد النادي الكتالوني تألقه بعد الاستراحة، ليضيف هدفين آخرين. ولعب الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن الشوط الثاني كاملاً، رغم اقتراب إتمام إعارته إلى أياكس الهولندي. وسيتعين على جماهير النادي الكتالوني الانتظار أسبوعاً إضافياً لمشاهدة الفريق، إذ سيخوض برشلونة الجمعة المقبل، الموافق 31 يوليو/تموز، مباراة ودية أمام برمنغهام سيتي خلال المعسكر الإعدادي.