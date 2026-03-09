حمزة عبد الكريم يتألق في بدايته مع برشلونة ويوجه رسالة لمنتخب مصر

- تألق حمزة عبد الكريم (18 عاماً) مع فريق برشلونة الرديف، حيث سجل هدفه الأول برأسية رائعة في مباراة ضد هويسكا، مما لفت انتباه الصحافة الكتالونية. - عبّر حمزة عن فخره وسعادته بتسجيل هدفه الأول مع برشلونة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا رغبته في تحقيق المزيد مع النادي. - طلب حمزة عدم استدعائه للمنتخب المصري للتركيز على التأقلم مع برشلونة، مما قد يدفع النادي لشراء عقده من الأهلي المصري مقابل ثلاثة ملايين يورو.

سارت الأمور بشكل جيد مع اللاعب المصري، حمزة عبد الكريم (18 عاماً)، ضمن فريق برشلونة الرديف، وقد شارك أساسياً ضد هويسكا في مباراة ضمن دوري تحت 19 عامًا انتهت بالتعادل 2-2، مرتدياً القميص رقم 9. وكان حمزة عبد الكريم مراقباً عن كثب من لاعبين اثنين من الفريق الخصم طوال المواجهة، لكنه نجح في الحصول على ركلة جزاء، أضاعها زميله، في الوقت الذي سجل فيه هدفه الأول مع ناديه الجديد، بكرة رأسية رائعة في الشباك ليجعل النتيجة 2-1 لمصلحة فريقه في الدقيقة 69.

وكتب اللاعب المصري لاحقاً على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي: "فخور بخوض أول مباراة لي وتسجيل أول هدف لي مع هذا النادي الرائع. سعيد جداً وأريد المزيد. عاش برشلونة!". ولفت هذا الظهور الأول الناجح انتباه الصحافة الكتالونية، التي خصصت له العديد من المقالات للحديث عن مستوى النجم المصري، وفق ما أكده موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الاثنين، ومن دون شك فإنّ هذه البداية الواعدة سترفع أسهمه بشكل كبير، خاصة وأن ظهوره تأجل بسبب التعطيلات الإدارية التي منعت النادي الإسباني من الاعتماد عليه منذ البداية.

وأكد الموقع الفرنسي، أن حمزة عبد الكريم طلب من مدرب المنتخب المصري عدم استدعائه خلال فترة التوقف الدولي في مارس/آذار الحالي، حتى يتمكن من التركيز على التأقلم مع الحياة في برشلونة والانسجام مع الفريق. وهذه البداية القوية قد تشجع فريق برشلونة على شراء عقد اللاعب من الأهلي المصري، ذلك أنه انتقل معاراً حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية شراء العقد مقابل ثلاثة ملايين يورو.