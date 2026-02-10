حمزة عبد الكريم.. من صفقة شتوية إلى ركيزة مستقبلية في برشلونة

- يواصل برشلونة أثلتيك سعيه للعودة إلى دوري الدرجة الثالثة مع التركيز على تطوير لاعبي الأكاديمية، حيث عزز صفوفه بأربعة لاعبين في الانتقالات الشتوية، من بينهم المصري حمزة عبد الكريم كاستثمار مستقبلي. - حمزة عبد الكريم جاهز فنياً وبدنياً، لكن مشاركته الرسمية تتأخر بسبب بعض الإجراءات، ويُعتبر من الأسماء الواعدة التي تحظى بمتابعة خاصة داخل النادي. - التوقعات تشير إلى فرص تدريجية لحمزة مع برشلونة أثلتيك، مع إمكانية الاستفادة منه اقتصادياً إذا لم يتم تصعيده للفريق الأول.

يواصل برشلونة أثلتيك (الفريق الثاني للنادي الكتالوني) سعيه للعودة إلى دوري الدرجة الثالثة، مع الحفاظ على هويته الأساسية القائمة على تكوين وتطوير لاعبي الأكاديمية. وفي سوق الانتقالات الشتوية، عزز النادي صفوفه بأربعة لاعبين، كان من بينهم المصري حمزة عبد الكريم (18 عاماً)، الذي يُنظر إليه بوصفه استثماراً مستقبلياً ضمن مشروع طويل الأمد.

وبحسب تقرير لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فرغم أن الظهور الأول لحمزة عبد الكريم بقميص برشلونة أثلتيك لم يتحقق بعد، فإن اللاعب بات جاهزاً من الناحية الفنية والبدنية، بانتظار حسم بعض الإجراءات والملفات التي تؤخر مشاركته الرسمية. وداخل أروقة النادي، يُعد حمزة من الأسماء التي تحظى بمتابعة خاصة، في ظل قناعة بإمكاناته وقدرته على التطور التدريجي داخل المنظومة. وبينما قدم خواكين ديلغادو الإضافة الفورية المنتظرة منه، بتسجيله ثلاثة أهداف حتى الآن، جاءت صفقات باتريسيو باسيفيكو وجوينسلي أونستين، إلى جانب حمزة عبد الكريم، ضمن رؤية مستقبلية تهدف إلى إعداد لاعبين قادرين على خدمة الفريق على المدى البعيد. من جهته، لا يزال باسيفيكو في مرحلة التعافي من بعض الآلام، فيما يعمل أونستين على استعادة نسق المباريات بعد فترة من التوقف.

وبخصوص عبد الكريم، فإن التوقعات تشير إلى أنه قد يحصل على فرص تدريجية مع برشلونة أثلتيك فور استكمال الإجراءات المطلوبة، على أن يكون ضمن دائرة الأسماء المرشحة للفت أنظار الجهاز الفني للفريق الأول مستقبلاً. وفي حال سارت عملية تطوره بالشكل الصحيح، ولم تسمح الظروف بتصعيده إلى ملعب كامب نو، فإن النادي لا يستبعد إمكانية الاستفادة منه اقتصادياً، كما حدث سابقاً مع اللاعب ميكا فايي، في إطار سياسة الجمع بين التكوين والعائد المالي.