حمزة عبد الكريم.. حين يطرق الحلم باب برشلونة

لم يكن انتقال حمزة عبد الكريم (18 سنة) إلى برشلونة مجرد خبر في سوق الانتقالات، ولا هو رقم يُضاف إلى قائمة الإعارات العابرة، ما حدث أعمق من ذلك بكثير، نحن أمام لحظة رمزية، تحمل في طياتها سؤالاً كبيراً عن مستقبل الموهبة المصرية، وكيف يمكن للحلم أن يتحول إلى مسار حقيقي، إذا وجد التوقيت الصحيح والبيئة المناسبة.

أن يرتدي لاعب مصري شاب قميص برشلونة، فهذا بحد ذاته كسر لحاجز نفسي قبل أن يكون إنجازاً رياضياً. برشلونة ليس نادياً عادياً؛ هو فكرة، مدرسة، ومختبر قاسٍ لا يرحم. هنا لا يكفي أن تكون موهوباً، بل يجب أن تكون مستعداً للاختبار اليومي: ذهنياً، بدنياً، وشخصياً.

حمزة لا يصل إلى كتالونيا بصفة "لاعب مكتمل"، بل هو مشروع مهاجم صريح يملك خامات واضحة: حسٌ تهديفي، قوة بدنية، حضور داخل منطقة الجزاء، وذكاء في التحرك. غير أنّ الأهم من كل ذلك، أنه يصل وهو في سن تسمح له بالتعلّم، بالخطأ، وبإعادة التشكّل. وهذا تحديداً ما يجعل التجربة مثيرة للاهتمام، لا مضمونة النتائج.

في السنوات الأخيرة، تعوّدنا الاحتفاء بالمحترفين المصريين فقط عندما ينجحون، لا عندما يغامرون. تجربة حمزة تفرض علينا تغيير زاوية النظر: النجاح هنا لا يُقاس بعدد الأهداف في الموسم الأول، بل بقدرته على الصمود، على التطور، وعلى فهم معنى الاحتراف الحقيقي خارج الشعارات. اللافت في قصة حمزة ليس فقط موهبته، بل الخلفية التي جاء منها: لاعب تربّى في مؤسسة كبرى مثل الأهلي، وينتمي إلى عائلة رياضية تعرف معنى الالتزام والانضباط، هذه التفاصيل الصغيرة غالباً ما تصنع الفارق في أوروبا، حيث تُختبر شخصية اللاعب قبل قدمه.

قد يبدأ المشوار مع الفريق الثاني، وقد يتأخر الظهور، وقد تكون الصدمة الأولى قاسية. هذا طبيعي. برشلونة لا يمنح الفرص مجاناً، لكنه في المقابل يكافئ من يصبر ويتعلّم، وهنا يكمن التحدي الحقيقي: هل يستطيع حمزة أن يتحول من "موهبة واعدة" إلى لاعب يفهم إيقاع اللعبة الحديثة ومتطلباتها؟

في رأيي، الأهم في هذه التجربة ليس ما سيقدمه حمزة فقط، بل ما تمثّله لكل لاعب شاب في مصر، الرسالة واضحة: الطريق إلى أوروبا لم يعد مستحيلاً، لكنه يحتاج عملاً مبكراً، رؤية صحيحة، وقرارات شجاعة. الاحتراف ليس قفزة واحدة، بل سلسلة اختبارات. حمزة عبد الكريم اليوم أمام فرصة العمر، لكن الفرصة وحدها لا تصنع النجوم، ما سيصنعه هو القدرة على التعلم، التواضع أمام التجربة، والإيمان بأن الحلم لا يتحقق دفعة واحدة، بل خطوة خطوة.

قد ينجح، وقد يتعثر… لكن الأكيد أن مجرد وجود لاعب مصري شاب داخل منظومة برشلونة، هو مكسب لكرة القدم المصرية، ورسالة أمل لجيل كامل ما زال يبحث عن طريقه.