حمزة عبد الكريم أول مصري في برشلونة بعد انتقاله من الأهلي

- أعلن نادي برشلونة عن ضم اللاعب المصري حمزة عبد الكريم من الأهلي على سبيل الإعارة حتى يونيو 2026، مع خيار شراء، حيث سينضم إلى فريق برشلونة أتلتيك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية. - حمزة عبد الكريم، المولود في 2008، تدرّج في الفئات السنية للأهلي وبرز في كأس العالم تحت 17 عاماً، ويُعرف بمهاراته في التحرك والتمرير وتسجيل الأهداف. - انضم عبد الكريم إلى أكاديمية الأهلي في 2020 وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في 2025، ليصبح أصغر لاعب يمثل النادي في القرن الحادي والعشرين.

أعلن نادي برشلونة الإسباني توصّله إلى اتفاقٍ مع نادي الأهلي المصري، يقضي بضمّ اللاعب حمزة عبد الكريم على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو/حزيران 2026، مع تضمّن الصفقة خيار شراء في نهاية الموسم، وذلك بناءً على ما سيقدّمه اللاعب الموهوب البالغ من العمر 18 عاماً.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي على موقعه إن المهاجم المصري سينضمّ إلى فريق برشلونة أتلتيك (الفريق الثاني)، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية وتعرّفه على مرافق النادي، على أن يبدأ التدرب مع زملائه الجدد خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن حمزة عبد الكريم يُعد أول لاعب مصري سيحمل ألوان البلاوغرانا.

وأوضح برشلونة أن اللاعب، المولود في الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2008، تدرّج في الفئات السنية لنادي الأهلي، وهو لاعب دولي مع منتخب مصر تحت 17 عاماً، وبرز خلال مشاركته في كأس العالم الأخيرة للفئة العمرية نفسها، ليختم النادي الكتالوني بيانه بالقول: "يتميز عبد الكريم بمهارته العالية في التحرك والتمرير، ويُركز بشكل أساسي على تسجيل الأهداف. وقد شارك لأول مرة مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب خوضه عدداً من المباريات في كأس مصر".

وانضمّ عبد الكريم إلى أكاديمية النادي الأهلي عام 2020 بعد اجتيازه فترة الاختبارات، واستُدعي لأول مرة إلى الفريق الأول للفريق الأحمر في يناير 2025 قبل مباراة في الدوري المصري الممتاز ضد فاركو، ورغم عدم مشاركته في المباراة، إلا أن قرار استدعائه في هذه السن المبكرة لاقى استحسان مدرب منتخب مصر للشباب تامر حسن الذي توقع أن يصبح لاعباً أساسياً في المستقبل.

وفي السادس من شهر فبراير/ شباط 2025، خاض عبد الكريم أول مباراة احترافية له مع النادي، حين دخل بديلاً لإمام عاشور في الدقائق الأخيرة من مباراة فاز فيها الفريق على بتروجيت بنتيجة 2-1، ليصبح أصغر لاعب يمثّل النادي في القرن الحادي والعشرين، متجاوزاً رقم رمضان صبحي بتسعة أيام فقط.