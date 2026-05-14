حمزة رفيع يُسجل أغلى الأهداف مع الترجي.. انتصارٌ بطعم أبطال أفريقيا

أنقذ نادي الترجي التونسي موسمه المحلي والقاري بفضل هدفٍ ثمينٍ حمل توقيع حمزة رفيع، بعدما قاد فريقه للفوز على اتحاد بن قردان بنتيجة 1-0 في الجولة الثلاثين والأخيرة من الدوري التونسي لكرة القدم، ليرفع الفريق رصيده إلى 63 نقطة ويحسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا، متجنباً غياباً كان سيشكل صدمة كبيرة لجماهير "شيخ الأندية التونسية".

وجاء هدف رفيع ليمنح الترجي انتصاراً بالغ الأهمية في واحدة من أكثر مباريات الموسم حساسية، خاصة أن الفريق كان مهدداً بخسارة مقعده القاري لصالح الصفاقسي، الذي أنهى الموسم ثالثاً برصيد 62 نقطة بعد فوزه على النجم الساحلي بنتيجة 3-1 وكان ينتظر تعثر الترجي من أجل خطف بطاقة دوري الأبطال، ليتأهل بالتالي للمنافسة فقط في الكونفدرالية، في وقتٍ كان فيه الأفريقي قد ضمن لقب الدوري مسبقاً.

ويحمل هدف حمزة رفيع قيمة خاصة داخل الترجي، ليس فقط لأنه حسم التأهل القاري، بل أيضاً بسبب مسيرة اللاعب الذي عاد إلى تونس بعد تجربة أوروبية طويلة، إذ وُلد في 22 إبريل/ نيسان 1999 في قلعة السنان، وانتقل في طفولته إلى فرنسا، حيث تدرج في الفئات العمرية لأندية ليون حتى وصل إلى الفريق الرديف، قبل أن يخوض تجربة بارزة مع يوفنتوس بعدما انضم إليه عام 2019.

وخلال مسيرته في إيطاليا، لعب رفيع مع فريق يوفنتوس تحت 23 عاماً، وبرز بشكلٍ واضح في كأس إيطاليا لدوري الدرجة الثالثة، قبل أن يخطف الأنظار مع الفريق الأول عندما سجل هدفاً في مرمى جنوى خلال مباراة في كأس إيطاليا عام 2021، كما خاض تجارب أخرى في بلجيكا وإيطاليا مع أندية ستاندارد لييج وكريمونيزي وبيسكارا وليتشي.

ووصل رفيع إلى الترجي وسط آمال بأن يمنح الفريق إضافة وخبرة أوروبية، قبل أن ينجح في تسجيل أغلى أهدافه بقميص النادي حتى الآن، بعدما ساهم بشكلٍ مباشر في إعادة الفريق إلى دوري أبطال أفريقيا، ومنع غياب كان سيعد الأول للترجي عن البطولة القارية منذ سنوات طويلة شهدت تتويجات بارزة أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.