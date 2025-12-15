- قاد عبد الرزاق حمد الله المنتخب المغربي إلى نهائي كأس العرب 2025 بفوز حاسم على الإمارات 3-0، حيث دخل كبديل في الدقيقة 73 وسجل هدفًا وصنع آخر، مؤكدًا قدرته على التألق في اللحظات الحاسمة. - أثبت المدرب طارق السكتيوي نجاحه في قراءة المباراة بفضل التغييرات الاستراتيجية التي أجراها، مما منح المغرب أفضلية واضحة في إدارة اللقاء حتى النهاية. - جاء هذا الانتصار بعد انتقادات لحمد الله في دور المجموعات، حيث ردّ عمليًا على الجدل السابق بأداء مميز في نصف النهائي.

قرّر الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله (34 عاماً)، الردّ عملياً داخل المستطيل الأخضر، بعدما قاد المنتخب المغربي لخطوة تاريخية نحو نهائي كأس العرب 2025، من خلال بصمة حاسمة في الفوز على منتخب الإمارات بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على استاد خليفة الدولي بالدوحة، اليوم الاثنين، ضمن الدور نصف النهائي.

ودخل حمد الله اللقاء في الشوط الثاني، وتحديداً في الدقيقة 73، بديلاً لزميله وليد أزارو، ليغيّر ملامح المواجهة هجومياً، إذ نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، مؤكداً مرة أخرى قدرته على الظهور في اللحظات الكبيرة، ومحو آثار الجدل الذي رافقه في وقت سابق. ومنح هذا الحضور المؤثر "أسود الأطلس" أفضلية واضحة في إدارة اللقاء حتى صافرة النهاية.

وجاء الانتصار المغربي ثمرةَ قراءة فنية دقيقة من المدرب طارق السكتيوي، الذي أثبت نجاح رهانه على التغييرات في التوقيت المناسب. وكان حمد الله قد تعرّض لانتقادات واسعة في دور المجموعات، عقب تصرّف أثار الجدل خلال مواجهة المنتخب العُماني، عندما نال بطاقة حمراء اعتبرها كثيرون غير مبرّرة للاعب يملك خبرة طويلة، بعد تدخل على طريقة الفنون القتالية، غير أن نصف النهائي حمل صورة مغايرة تماماً، بعدما فضّل المهاجم المخضرم الرد بلغة الأهداف، في مباراة حسمت بطاقة العبور الأولى للمغرب إلى نهائي كأس العرب.