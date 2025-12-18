- عبّر عبد الرزاق حمد الله عن سعادته بتتويج منتخب المغرب بلقب كأس العرب، مشيداً بالعمل الجماعي والتضحيات من اللاعبين والطاقم التقني والجمهور، مؤكداً أن الروح الإيجابية كانت سائدة طوال البطولة. - أشار حمد الله إلى دور المدرب طارق السكتيوي في توجيه وتحفيز اللاعبين، معبراً عن فخره بتسجيل أهداف حاسمة ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي للكرة المغربية. - توّج منتخب المغرب بلقب كأس العرب بعد فوزه على الأردن (3-2)، حيث تألق حمد الله بتسجيله هدف التعادل وهدف الفوز في الأشواط الإضافية.

عبّر المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله (35 عاماً) عن سعادته الكبيرة بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس العرب للمرة الثانية في تاريخه، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل جماعي كبير، وتضحيات متواصلة من جميع مكونات المنتخب، من لاعبين وطاقم تقني وجمهور.

وقال حمد الله في تصريح خصّ به موقع "العربي الجديد": "الحمد لله ربي لا يضيع أجر المجتهدين، لقد قمنا بعمل كبير مع مجموعة رائعة ومدرب جيد وجمهور متميز، ونجحنا في التتويج باللقب. نشكر الله على فضله". وهي كلمات تعكس الروح الإيجابية التي سادت داخل معسكر "أسود الأطلس" طوال مشوار البطولة، وأضاف المهاجم المغربي أن المنتخب قدم بطولة كبيرة، وكان حاضراً بقوة في جميع المباريات، سواء على مستوى الأداء أو الشخصية داخل الملعب، وهو ما مكنه من تجاوز مختلف المنتخبات المنافسة، وبلوغ المباراة النهائية بثقة كبيرة.

وأكد حمد الله أن قوة المجموعة وتماسكها لعبا دوراً محورياً في تحقيق هذا اللقب، مشيداً في الوقت نفسه بالدور المهم الذي قام به المدرب طارق السكتيوي في توجيه اللاعبين وتحفيزهم. وختم حمد الله تصريحاته بتأكيد سعادته بتسجيل أهداف حاسمة خلال البطولة قائلاً إنه كان يسعى جاهداً لمساعدة منتخب بلاده بأي طريقة ممكنة، و"الحمد لله تحقق ذلك"، في إشارة واضحة إلى فخره بالمساهمة في هذا الإنجاز التاريخي للكرة المغربية.

وتُوّج منتخب المغرب الرديف بلقب كأس العرب بعد فوزه في النهائي على منتخب الأردن بنتيجة (2-3)، في المباراة التي احتضنها ملعب "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة. ودخل المنتخب المغربي اللقاء بقوة، ونجح في افتتاح باب التسجيل مبكراً عبر أسامة طنان الذي سجل هدفاً رائعاً في الدقيقة الرابعة منح به التقدم لرفاقه. غير أن منتخب الأردن عاد في الشوط الثاني، إذ سجل علي علوان هدف التعادل في الدقيقة الـ48، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ68، ما صعّب مهمة المنتخب المغربي، وأشعل أجواء النهائي.

ومع ذلك، أظهر "أسود الأطلس" شخصية البطل، ورفضوا الاستسلام في الدقائق الأخيرة. وفي هذا السياق، برز اسم عبد الرزاق حمد الله أحدَ أبرز نجوم المباراة، بعدما تمكن من تسجيل هدف التعادل بعد 15 دقيقة فقط من دخوله بديلاً، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية، ويفرض الاحتكام إلى الأشواط الإضافية. وواصل حمد الله تألقه مسجلاً هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول، ليقود منتخب المغرب إلى منصة التتويج.