حلويات مصرية وتوقعات كروية.. مشجع يتحدث عن كأس العرب وأحلام التتويج

ضمن أجواء الحماس التي تعيشها الدوحة قبل انطلاق بطولة كأس العرب 2025، التقت كاميرا "العربي الجديد" المشجع المصري طارق نور الذي حضر إلى قطر خصيصاً من أجل مساندة منتخب بلاده في البطولة.

وأكد طارق بحماس كبير ثقته بقدرة المنتخب المصري على تقديم بطولة قوية، رغم الاعتماد على الفريق الثاني. وأضاف: "حضرت خصيصاً لمسابقة كأس العرب من أجل تشجيع ومساندة منتخب مصر. إن شاء الله نقدم بطولة مميزة. أتوقع فوزاً على الكويت في اللقاء الأول بهدف يسجله عمرو السولية". وعن طموحات منتخب بلاده، أوضح المشجع المصري أن الجماهير تنتظر أداءً مميزاً في كأس العرب، لكن الأنظار تتجه أيضاً إلى الفريق الأول المشارك في بطولة أمم أفريقيا المقررة إقامتها في المغرب بعد أيام قليلة، إذ يأمل المشجع خطف اللقب الأفريقي من أجل نجمه الأول محمد صلاح، على حد تعبيره. كما أشار إلى أن المنتخب يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على الظهور في كل البطولات، بما في ذلك كأس العالم 2026.

ولم يخلُ حديث طارق من لمسة خفيفة، إذ قال مبتسماً وهو يستمتع بصحن حلويات مصرية: "إن شاء الله يكون أداء المنتخب جميلاً مشابهاً لـ(الرز بلبن) الذي أتناوله الآن". وبهذا التفاؤل والأجواء الباهرة التي تميّز الجماهير العربية، يستمر عشّاق الكرة في صناعة مشهد استثنائي داخل ملاعب الدوحة وفي أسواقها وشوارعها.