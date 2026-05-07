- تعادل بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان 1-1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليودع البطولة بعد خسارته في الذهاب 4-5، ويواجه باريس سان جيرمان أرسنال في النهائي. - تاريخياً، بايرن ميونخ نادراً ما ينجح في قلب الطاولة بعد خسارة الذهاب في الأدوار الإقصائية، حيث حقق ذلك بنسبة 25% فقط في دوري الأبطال. - رغم بعض الريمونتادات التاريخية، مثل الفوز على ريال مدريد في 2007 وبازل في 2012، لم يتمكن بايرن من تكرار النجاح أمام باريس سان جيرمان.

أخفق بايرن ميونخ الألماني، في عبور عقبة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تعادله في لقاء الإياب بهدف لمثله (انتهى لقاء الذهاب بهزيمته 4-5) أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الأربعاء.

وسجل الفرنسي عثمان ديمبيلي هدف الضيوف عند الدقيقة الثالثة، وعدل هاري كين لأصحاب الأرض، في الوقت بدل الضائع، ليضرب باريس سان جيرمان موعداً مع أرسنال الإنكليزي في النهائي المقرر في 30 مايو/أيار الجاري بمدينة بودابست، فيما أخفق بايرن، بطل البوندسليغا والمتأهل لنهائي الكأس (سيواجه شتوتغارت في 23 من الشهر الجاري)، في تحقيق حلم الثلاثية.

وبحسب تقرير صحيفة بيلد الألمانية، فإن الفريق البافاري، ومنذ اعتماد مسمى دوري أبطال أوروبا بصيغته الحديثة في موسم 1992–1993، تعرض للخسارة في مباراة الذهاب ضمن الأدوار الإقصائية 17 مرة، وفي أربع مناسبات منها فقط، أي بنسبة 25% تقريباً، نجح الفريق في قلب الطاولة والتأهل رغم خسارته الأولى، لكنه لم يحقق ذلك أبداً في نصف نهائي قاري، ومع ذلك، كانت جميع عودات بايرن الناجحة في دوري الأبطال على ملعبه أليانز أرينا، وهو الأمر الذي لم يتحقق في لقاء الأربعاء.

وعند توسيع النظرة لتشمل جميع البطولات الأوروبية (كأس الاتحاد الأوروبي، كأس أوروبا للأندية البطلة، كأس المعارض، ودوري أبطال أوروبا)، نجد أن بايرن ميونخ خسر 38 مباراة ذهاب في أدوار إقصائية، ونجح في التعويض والتأهل في 13 مناسبة فقط بنسبة 35%، مقابل 25 مرة ودّع فيها المنافسات. وفي أبرز الريمونتادات البافارية في البطولة الأوروبية، ففي 7 مارس/أذار 2007، وبعد الخسارة 2–3 في ذهاب ثمن النهائي بالعاصمة الإسبانية مدريد، فاز بايرن إياباً على ريال مدريد بنتيجة 2–1 وتأهل، مستفيداً من هدف تاريخي سجله المهاجم السابق روي ماكاي بعد عشر ثوانٍ فقط من صافرة البداية.

وفي 13 مارس 2012، خسر بايرن ذهاب ثمن النهائي أمام بازل السويسري بهدف دون رد، قبل أن يرد إياباً بانتصار كاسح 7–0، تألق فيه المهاجم ماريو غوميز بتسجيل ثلاثية. وفي 5 مارس 2024، خسر بايرن ذهاب ثمن النهائي أمام لاتسيو الإيطالي بهدف نظيف، غير أن ثنائية هاري كين وهدف القائد المخضرم توماس مولر قادت الفريق للفوز 3–0 إياباً والتأهل إلى ربع النهائي، لكن كتيبة فينسنت كومباني عجزت عن تكرار الأمر، أمام تألق النادي الباريسي.