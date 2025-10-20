حلم الاحتراف في المغرب يتحول إلى كابوس ينتهي بمقتل حارس سنغالي

- هزّت مأساة جديدة السنغال بعد مقتل الحارس الشاب شيخ توري في غانا، حيث وقع ضحية لوكلاء مزيّفين أوهموه بعروض احترافية، قبل أن يُختطف ويُقتل بدم بارد، مما أثار غضباً واسعاً في الشارع السنغالي. - أكدت وزارة الشؤون الخارجية السنغالية متابعة القضية على أعلى مستوى دبلوماسي لضمان محاسبة المتورطين، فيما أصدرت وزارة الرياضة بياناً تحذيرياً للأندية والأكاديميات لتوخي الحذر من العروض المشبوهة. - دعت الحادثة إلى إطلاق حملة وطنية لحماية اللاعبين الشباب من شبكات النصب، وسط مطالبات بتعزيز الرقابة على الوكلاء لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.

هزّت مأساة جديدة الوسط الرياضي في السنغال بعدما وقع حارس سنغالي شاب فريسة لوكلاء مزيّفين أوهموه بحلم الاحتراف، قبل أن يُختطف ويُقتل في غانا في ظروف مروّعة، وكشفت وزارة الشؤون الخارجية السنغالية أن الشاب شيخ توري، الذي كان يطمح لخوض تجارب في المغرب تعرّض للاحتيال من شبكة متخصصة في استغلال اللاعبين الطامحين بشق طريقهم إلى عالم الاحتراف.

وأعلنت السلطات السنغالية العثور على جثة الحارس في مدينة كوماسي الغانية، بعد أيام من اختفائه الغامض. وأوضح موقع راديو "أر إم سي سبورت" الفرنسي، أمس الأحد، أن الجناة اختطفوه وطالبوا أسرته بدفع فدية مالية كبيرة، قبل أن ينفّذوا تهديدهم ويُنهوا حياته بدم بارد. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن القضية تُتابع على أعلى مستوى دبلوماسي لمعرفة هوية المتورطين وضمان محاسبتهم أمام العدالة. وروت مصادر محلية أنّ الشاب الضحية كان يحلم بالاحتراف خارج السنغال بعد تألقه في أكاديمية "إسبري فوت" بمنطقة يومبل في داكار، حيث جذب أداؤه أنظار المتابعين والمدربين، غير أنّ حلمه الجميل تحوّل إلى كابوس حين تلقّى عرضاً مزيفاً من أشخاص ادّعوا امتلاك علاقات بأندية مغربية، وأقنعوه بالسفر إلى غانا لتسهيل إجراءات الانتقال. هناك، اختُطف وسط صدمة أسرته التي تلقّت اتصالات مجهولة تطالبها بمبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه.

وأصدرت وزارة الرياضة السنغالية بياناً تحذيرياً بعد الحادثة، دعت فيه الأندية والأكاديميات والأولياء والمدربين إلى توخّي أقصى درجات الحذر من العروض المشبوهة وغير الموثقة، مؤكدة ضرورة المرور عبر القنوات الرسمية لأي اختبار أو انتقال خارجي، كما شدّدت على أنّ هذه المأساة يجب أن تكون جرس إنذار لكل من يحاول استغلال طموحات الشباب في القارة الأفريقية.

وأشعلت وفاة شيخ توري موجة حزن وغضب عارمة في الشارع السنغالي، إذ رأى كثيرون فيها تجسيداً لمعاناة مئات المواهب الأفريقية التي تسعى لتحقيق حلمها وسط فوضى الوسط الكروي، وغياب الرقابة على الوكلاء. وطالب ناشطون رياضيون بإطلاق حملة وطنية لحماية اللاعبين الشباب من شبكات النصب التي تتخفى وراء شعارات الاحتراف، حتى لا تتكرّر مأساة حارس سنغالي وقع فريسة لوكلاء مزيّفين وقُتل في غانا.