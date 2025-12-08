حلمي طولان يعترف بقوة منتخب الأردن.. والسلامي يكشف ملامح تشكيلته

اعترف مدرب منتخب مصر حلمي طولان بأن مواجهة الأردن، المقررة غداً الثلاثاء في بطولة كأس العرب 2025، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة، ستكون صعبة للغاية، في حين أكد المدير الفني لـ"النشامى"، المغربي جمال السلامي، أن اللقاء مهم رغم حسم التأهل متصدراً للحفاظ على المكتسبات التي حققها الفريق خلال الجولتين السابقتين بحصوله على ست نقاط من انتصارين.

وقال حلمي طولان، اليوم الاثنين، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: "منتخب الأردن قدم مباراتين قويتين في البطولة بمستوى راقٍ جداً، ولاعبو مصر مطالبون بأن يكونوا حاضرين فنياً وذهنياً من أجل تحقيق الفوز والتأهل. رغم قوة المنافس الذي يملك مجموعة جيدة من اللاعبين، سواء في الدفاع أو الوسط والهجوم، لكن ثقتي بلاعبي المنتخب المصري كبيرة من أجل تحقيق الانتصار وضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي بهدف مواصلة المشوار".

وأكد المدرب المخضرم، الذي يقود منتخب مصر الثاني باعتبار أن الفريق الأول يُشرف عليه حسام حسن، أن ردّة الفعل التي أظهرها اللاعبون في المباراة الأخيرة أمام الإمارات بعد التأخر في النتيجة، تُثبت "الروح القتالية والإصرار لدى اللاعبين"، في الوقت الذي اعترف فيه لاعب منتخب الفراعنة محمد شريف بأن الحظ عاندهم خلال المباراتين السابقتين، مشيراً إلى أن اللقاء أمام الأردن مصيري، وسيتعامل معه "الفراعنة" على أنّه نهائي، لعدم الدخول في حسابات أخرى، أي دون انتظار ما ستؤول إليه الأمور في مواجهة الكويت والإمارات.

ويتصدر منتخب الأردن المجموعة بست نقاط بعد فوزه على الكويت والإمارات، ليضمن تأهله إلى ربع النهائي في الصدارة، في حين تأتي مصر وصيفاً بنقطتين، وكلّ من الإمارات والكويت في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة، ما يعني أن فوز أحدهما وخسارة أو تعادل مصر سيعني خروج زملاء عمرو السولية من البطولة مبكراً.

وكشف مدرب الأردن جمال السلامي، في المؤتمر الصحافي، أن "النشامى" حقق الهدف الأولي وهو ضمان التأهل، لكن لقاء مصر يحظى بأهمية كبيرة من أجل الحفاظ على المكتسبات الفنية والمعنوية التي تحققت في أول مواجهتين، وقال: "ندرك قيمة وقوة المنتخب المصري الذي يدخل المواجهة من أجل التأهل، ومِن ثمّ وجب أن نكون في قمة تركيزنا من أجل مواصلة النتائج الإيجابية".

وعن التشكيلة التي سيختارها في المباراة كونها لن تؤثر على ترتيب الفريق، قال السلامي: "ستكون هناك فرصة لمنح راحة لبعض اللاعبين وإشراك الذين لم يشاركوا في المباراتين الأوليين"، وهذا الأمر يعني أن بعض العناصر ستحصل على الراحة من أجل مواصلة مشوار البطولة ومحاولة حصد اللقب.