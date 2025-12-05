حلمي طولان: لم أقصد الإساءة إلى منتخب الكويت وأعتذر عن سوء الفهم

- قدم حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الرديف، اعتذاره لمنتخب الكويت بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول قدرتهم على تسجيل خمسة أهداف في كل شوط، موضحاً أن حديثه كان بناءً على الإحصائيات والاستحواذ الذي بلغ 75% في الشوط الأول و31 فرصة ضائعة. - أكد طولان على أهمية دراسة الأخطاء وتحليل المباريات لتحسين الأداء، مشيراً إلى أن منتخب الإمارات يمتلك لاعبين سريعين، وأن منتخب مصر فقد خدمات كريم فؤاد، مما أثر على الأداء. - يستعد منتخب مصر لمواجهة صعبة ضد الإمارات في الجولة الثانية من كأس العرب 2025، حيث يسعى لتحقيق الفوز والتأهل لربع النهائي بقيادة محمد النني.

قدّم مدرب منتخب مصر الرديف، حلمي طولان (76 عاماً)، اعتذاره رسمياً إلى منتخب الكويت، بعدما أكد أن حديثه جرى تفسيره على نحو خاطئ، بعدما أثار جدلاً خلال الأيام الماضية، عندما قال لوسائل الإعلام إن "الفراعنة" كانوا قادرين على تسجيل خمسة أهداف ضد "الأزرق" في كل شوط من المباراة، التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر.

وقال حلمي طولان، في تصريحاته لوسائل الإعلام، اليوم الجمعة: "لا أقصد نهائياً أي إساءة للشقيقة الكويت، ونحن جميعاً إخوة وعرب، وعندما تحدثت كان بحسب الإحصائيات وعن عدد الفرص والاستحواذ، الذي كان في صالح منتخب مصر أمامهم في المواجهة، التي تعادلنا فيها بهدف لمثله، والأرقام تقول إن نسبة الاستحواذ الخاصة بنا وصلت إلى 75 % في الشوط الأول، و31 فرصة ضائعة".

وأضاف: "لو اعتقد الإخوة في منتخب الكويت أنني أسأت إليهم فأقدم اعتذاري، لكن الآن نحن نستغل الفترة بين المباريات لدراسة الأخطاء، من خلال مشاهدة التسجيلات المصورة، ونحاول في الجهاز الفني إراحة اللاعبين على قدر المستطاع، حتى نتجنب الإصابات، وقمنا بدراسة منتخب الإمارات بشكل جيد".

وختم حلمي طولان حديثه: "منتخب الإمارات يمتلك لاعبين جيدين، يمتازون بالسرعة ولا سيما رباعي الهجوم لديهم، ونحن فقدنا خدمات كريم فؤاد، الذي يُعد خسارة كبيرة لمنتخب مصر، وفي اللقاء الأول أمام الكويت غلب علينا طابع التسرع، ولم نستطع استغلال الفرص التي سنحت لنا، وتحدثنا مع اللاعبين، وطالبناهم بضرورة الهدوء والروية".

ويذكر أن منتخب مصر، بقيادة المدرب حلمي طولان، لديه مباراة صعبة للغاية، غداً السبت، ضد منتخب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، التي يطمح فيها رفاق القائد محمد النني إلى خطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي المسابقة، والمُضي قدماً نحو الوصول إلى النهائي، والمنافسة على اللقب.