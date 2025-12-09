حلمي طولان: توليت المهمة في ظروف صعبة وتوقيت غير كافٍ

- أعلن حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب المصري الثاني، أن مسؤولي رابطة الأندية المحترفة المصرية يتحملون مسؤولية الخروج المبكر من كأس العرب 2025 بعد التعادل مع الكويت والإمارات والخسارة أمام الأردن. - أشار طولان إلى أن رفض تأجيل مباريات فريق بيراميدز في الدوري المحلي أثر سلباً على أداء المنتخب، حيث لم يتمكن من ضم لاعبين مميزين بسبب استمرار الدوري. - أكد طولان أنه تولى المهمة في ظروف صعبة وبدون مقابل مادي، مشيراً إلى حرمان الفريق من أفضل لاعبيه، ومع ذلك يتحمل المسؤولية كاملة.

أعلن حلمي طولان (76 عاماً)، المدير الفني للمنتخب المصري الثاني المشارك في بطولة كأس العرب لكرة القدم نسخة 2025 في قطر، أن مسؤولي رابطة الأندية المحترفة المصرية، برئاسة أحمد دياب، يقفون وراء الخروج المبكر من الدور الأول للبطولة، بعد التعادل أمام الكويت والإمارات بنتيجة واحدة (1-1) والخسارة الثقيلة أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد، في مباريات المجموعة الثالثة التي تأهل منها إلى الدور ربع النهائي منتخبا الأردن والإمارات باحتلالهما المركزين الأول والثاني على الترتيب.

وقال حلمي طولان، في المؤتمر الصحافي بعد الهزيمة أمام الأردن: "يتحمل مسؤولية هذه الإهانة فرد واحد رفض تأجيل مباريات فريق بيراميدز في الدوري المحلي، هو من رفض إيقاف المسابقة وقرر التضحية بسمعة الكرة المصرية".

وأضاف مدرب المنتخب المصري: "توليت المهمة في ظروف صعبة، وتوقيت غير كافٍ، إذ كان أمامنا ثلاثة أشهر نشكل خلالها الفريق ونشارك في البطولة، ولم أتقاض أي مقابل مادي كي أرد جزءاً مما قدمه البلد لنا. كان مع الفريق سبعة لاعبين مميزين في البداية، ولكنه حُرم منهم بفعل فاعل، لأنه لم تُوقف مباريات الدوري المحلي إلا لأندية الأهلي والزمالك والمصري، في حين لم يحدث ذلك مع بيراميدز الذي يضم عناصر مميزة حصلت على بطولات".

وتابع طولان: "لم يكن أمامي غير ضم سبعة لاعبين جدد، هذا الفريق ولد يتيماً، رغم إدراكي لحرمان الفريق من أفضل سبعة لاعبين، ولكن الدوري عندهم أهم من منتخب مصر، في بادرة تحدث لأول مرة في تاريخ اللعبة بمصر، ومع ذلك أتحمل المسؤولية، ولا أعفي نفسي أمام الجماهير المصرية".