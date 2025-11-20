حلبة لوسيل تنقل أجواء فورمولا 1 إلى قلب الدوحة قبل جائزة قطر الكبرى

- تستعد حلبة لوسيل في قطر لاستضافة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في 30 نوفمبر، مع عرض عشرة مجسمات عملاقة لخوذ الفورمولا 1 من تصميم فنانين قطريين، للاحتفاء بالهوية القطرية وتراثها. - تتنوع الأعمال الفنية في الدوحة، مثل "انطلاقة المجد" و"تآلف"، حيث تدمج بين التراث القطري وروح الفورمولا 1 بطرق مبتكرة. - تشمل الأعمال الأخرى "اندماج السرعة والإرث" و"الصقر: إرث متجدد"، مما يعكس تفاعلًا بين الثقافة القطرية والتكنولوجيا الحديثة، مبرزًا التقدم والابتكار في قطر.

تتحضر حلبة لوسيل للحدث الكبير في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، حين تحتضن قطر سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، وسط استعداداتٍ استثنائية، آخرها كان عرض أعمال فنيّة في أرجاء الدوحة، وذلك عبر عرض عشرة مجسمّات عملاقة لخوذ الفورمولا 1 من تصميم ثمانية من أبرز فناني قطر المعاصرين.

وقالت حلبة لوسيل في بيان رسمي: "ستتوزّع هذه الأعمال الفنية التي يبلغ ارتفاعها 1.8 متر في مواقع مختلفة، حتى 30 نوفمبر 2025، إذ يقدّم كلّ منها رؤية فنية خاصة تحتفي بالهوية القطرية وتراثها وابتكارها، من خلال عدسة رياضة المحركات والسرعة والدقة".

وتتركز الأعمال الفنية في مطار حمد الدولي، ومركز الاعتماد الإعلامي التابع لحلبة لوسيل الدولية في فندق سانت ريجيس الدوحة، وخوذتان تحملان الهوية الرسمية لحلبة لوسيل الدولية، وميناء الدوحة القديم "انطلاقة المجد" للفنانة فاطمة محمد شاكر، إلى جانب تجسيدٍ بصري قوي للأصالة والروح الوطنية المتجدّدة، يدمج بين خريطة قطر وهويتها وبين الانطلاق نحو الإنجازات العالمية.

ثم يبرز في الدوحة فستيفال سيتي "تآلف" للفنانة هالة الدربستي، وهو مستوحى من ألوان الأكريليك، ويحتفي بالتفاصيل الصغيرة التي تميز كلّ فرد وتجمع الناس في الوقت ذاته، في تجربة إنسانية مشتركة، وحول ذلك قالت الفنانة هالة الدربستي عن تجربتها: "كان التعاون مع حلبة لوسيل الدولية في إطار استعدادات جائزة قطر الكبرى 2025 تجربة ملهمة بكل المقاييس. رؤية عملي الفني يتحول إلى واقع نابض بالحياة على هذا النطاق الواسع كانت لحظة فارقة بالنسبة لي، ويسعدني أن أكون جزءًا من مشروع يحتفي بالإبداع في مشهد رياضة المحركات المتنامي في قطر".

وفي حلبة لوسيل الدولية يبرز "الجمل" للفنانة ليلى القايدي، وهو عبارة عن تحويل العلامات القبلية التقليدية على الجمل إلى إيقاع بصري معاصر على الخوذة، في صدى يشبه خطوط السباقات، مع الحفاظ على رمزية الصحراء في الصمود والتوجيه والقدرة على التحمّل، القيم التي تشبه روح رياضة المحركات، ثم لدينا في مشيرب قلب الدوحة "التراث والتسارع" للفنانة نور أبو عيسى، والتي عملت على إعادة صياغة هندسية للنقوش الإسلامية المستوحاة من عمارة المساجد وأفق مدينة الدوحة، تُترجم الانسجام الروحي والدقة الرياضية إلى لغة السرعة في الفورمولا 1.

ويبرز في مجمّع بلاس فاندوم عمل للفنان جابر حنزاب، وهو عبارة عن "اندماج السرعة والإرث" في مزيجٍ بصري بين معالم قطر وحرفها التقليدية وقصصها العائلية، ليلتقي مع دقة الفورمولا 1 في لوحة تعبّر عن مسيرة قطر نحو المستقبل مع الحفاظ على جذورها. وحول ذلك قال الفنان جابر حنزاب: "يشرفني التعاون مع حلبة لوسيل الدولية في مشروع يجمع بين الإبداع والثقافة والسرعة. إن رؤية عملي الفني يصبح جزءًا من تجربة الفورمولا 1 في قطر تمثل محطة مهمة في مسيرتي، ويسعدني أن أساهم في حدث عالمي بهذا الحجم والأهمية".

وفي مؤسسة قطر تعرض الفنانة كلثم عيسى الفخرو عملها الذي يحمل عنوان "سرعة التراث"، وهو دمجٌ بين عناصر العمارة القطرية التقليدية وطاقة الحركة والسرعة في حلبة لوسيل، في عمل يستكشف كيف يتطور التراث عبر التصميم الحديث والحركة، وقالت الفنانة كلثم الفخرو: "لطالما كانت فرصة العمل على خوذة مخصصة لإحدى رياضاتي المفضلة تجربة استثنائية بالنسبة لي. فحلبة لوسيل الدولية تتمتع بهالة فريدة، وقد زادت هذه التجربة من قناعتي بأنها مكان لا يشبه أي مكان آخر. أنا فخورة بالمشاركة إلى جانب مجموعة من الفنانين المبدعين، وبتمثيل حرفتي أمام المجتمع بأسلوب متفرّد وذي معنى".

وبعدها يبرز سوق واقف وعمل للفنانة زينب الشيباني "دار الخير والمحار"، وهو مستوحى من أهازيج الغوص والبحّارة، فنّ "النَهمَة"، ويضمّ لآلئ معلّقة وعناصر ذهبية تحاكي "الطاسة" أو "العِقد" بتأثير مستوحى من عالم السباقات، رابطًا بين الغواصين وسائقي الفورمولا 1 في لغة فنية شعرية، وأخيراً في صالة كبار الشخصيات في حلبة لوسيل، يظهر "الصقر: إرث متجدد" للفنانة نورة عبد الرحمن الإبراهيم، ليتحول صقر الشاهين، رمز القوة والفخر في قطر، إلى مجسّم يكشف الدوائر الإلكترونية والرقائق الدقيقة داخل سيارات الفورمولا 1، في اندماج مذهل بين الأيقونات الثقافية والهندسة المتقدمة.