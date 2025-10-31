حلبة لوسيل تستعد لسباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 بعد 30 يوماً

- تستعد حلبة لوسيل لاستضافة سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 في نوفمبر 2025، مع برنامج ترفيهي متنوع يشمل عروضًا حية لنجوم عالميين مثل سيل وميتالّيكا، مما يجذب عشاق الرياضات الميكانيكية. - تتضمن الفعاليات تجربة ليغو الأولى في الشرق الأوسط، حيث يمكن للزوار بناء سيارات فورمولا 1 مصغّرة، بالإضافة إلى ملتقى الأبطال الذي يتيح التفاعل مع السائقين. - تشمل الأنشطة التفاعلية منطقة جينيس دوم، وسباقات الواقع المعزز، ومنطقة الألعاب الإلكترونية، مما يوفر تجربة تعليمية وترفيهية شاملة للزوار.

تستعد حلبة لوسيل لاحتضان سباق جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية للفورمولا 1، مع تبقي شهرٍ واحدٍ على الحدث الكبير، إذ كشفت الحلبة عن تفاصيل جديدة لمنطقة المشجعين وبرنامج الترفيه اليومي داخلها، في خطوة تعتبر محطة بارزة أخرى خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وسط ترقبٍ كبير من قبل عشاق اللعبة الذين يتزايد عددهم يوماً بعد آخر.

وتجذب نسخة 2025 محبي الرياضات الميكانيكية لأنّها ستكون مزيجاً بين الرياضة والتشويق، إذ ستشهد المنافسات سباق السبرينت للفورمولا 1 وبطولة الفورمولا 2، وكأس بورشه كاريرا الشرق الأوسط، في حين ستكون الفعاليات قائمة في الخارج من خلال عروضٍ حيّة لنخبة من النجوم العالميين، حيث يُحيي الفنان البريطاني العالمي سيل حفلاً مساء يوم الجمعة العائلي، فيما تختتم فرقة الروك الشهيرة "ميتالّيكا" الفعاليات بعرض ضخم في يوم السباق الرئيسي يوم الأحد.

وإلى جانب هذه الاحتفالات ستكون هناك فعاليات أخرى وتعليمية، مثل تجربة ليغو للمرة الأولى في الشرق الأوسط، حيث يمكن للزوّار بناء سيارات فورمولا 1 مصغّرة، واستكشاف منطقة الصيانة والمرآب بتصميم مكعبات الليغو، والاحتفاظ بنسختهم داخل عبوة حصرية تحمل شعار جائزة قطر الكبرى.

كما سيشهد الحدث كذلك، ملتقى الأبطال، وفيه ستُتاح للزوّار فرصة التفاعل مباشرةً مع السائقين، وطرح الأسئلة، والاستماع إلى آراء ومداخلات حصرية من داخل عالم السباقات، أما ساحة الكارتينغ، فستكون هي الأخرى جاذبة للجماهير، إذ ستوفر لهم تجربة قيادة كهربائية عالية التشويق مستوحاة من تصميم حلبة لوسيل الدولية، تتيح للزوّار التسابق على مضمار مصمَّم خصيصًا لهذا الحدث.

وتستمر الفعاليات الأخرى، مثل جينيس دوم، وهي منطقة تفاعلية تجمع بين العلم ورياضة المحركات، حيث يمكن للزوّار استكشاف مبادئ الديناميكا الهوائية والهندسة واستراتيجيات السباق عبر تحدّيات تعليمية مشوّقة، وكذلك سباقات الواقع المعزّز (AR) وحاوية السباق، وتُعتبر أجهزة محاكاة وتجارب في الواقع المعزّز تمكّن الزوّار من خوض السباق بأنفسهم والتقاط صورهم على منصة التتويج في جناح التصوير الرسمي للفورمولا 1، وكذلك منطقة الألعاب الإلكترونية، وتضم أجهزة محاكاة للسباقات وأجهزة بلايستيشن وتحديات للسرعة وردّة الفعل لعشّاق المنافسة، إلى جانب المنطقة الثقافية وركن الأطفار والجدارية الفنية.