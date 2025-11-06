حلبة لوسيل الدولية شريكٌ في أسبوع قطر للاستدامة 2025

- التزام بيئي مستدام: تشارك حلبة لوسيل الدولية في أسبوع قطر للاستدامة 2025 لتعزيز الوعي البيئي، وتدعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مبادرات مثل زراعة أشجار المانغروف لتعزيز التنوع الحيوي. - إعادة التدوير والحد من النفايات: تُعيد الحلبة استخدام لافتات الفعاليات لصنع حقائب قابلة لإعادة الاستخدام، وتستخدم عبوات مياه مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100%، وتعيد توزيع الأغذية الفائضة للجمعيات الخيرية. - ممارسات صديقة للبيئة: توفر الحلبة نقلًا عامًا منخفض الانبعاثات، وتستخدم الورق المعاد تدويره، وتطبق نظام التذاكر الرقمية لتقليل استهلاك الورق، وتحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام.

أعلنت حلبة لوسيل الدولية عن مشاركتها في النسخة العاشرة من أسبوع قطر للاستدامة 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بتنظيم من مركز "إرثنا" من أجل مستقبل مستدام، بهدف تعزيز الوعي ودعم الجهود الوطنية في مجال الاستدامة، وذلك في إطار التزامها المستمر بالمسؤولية البيئية.

وتواصل حلبة لوسيل الدولية تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية في مجال الاستدامة، والتي تهدف إلى تقليل الأثر البيئي وتعزيز الممارسات المسؤولة داخل مجتمع رياضة المحركات، ما يؤكد التزامها الطويل بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على تحقيق التنمية البيئية المستدامة، ومن بين الأنشطة التفاعلية الأخيرة، شارك فريق الحلبة في فعالية لزراعة أشجار "المانغروف" في منطقة الذخيرة دعمًا للنظام البيئي الساحلي في قطر وتعزيزًا للتنوّع الحيوي.

وبالإضافة إلى ذلك، تواصل حلبة لوسيل الدولية تنفيذ مجموعة من المبادرات المستدامة بشكل مستمر، حيث جاء في بيان رسمي: "تماشياً مع سياسة الحلبة للحد من النفايات، أُعيد استخدام لافتات الفعاليات من موسم 2024 لرياضات المحركات في صناعة 200 حقيبة قابلة لإعادة الاستخدام، على أن يُعاد تدوير لافتات موسم 2025 أيضًا لإنتاج منتجات جديدة تُمنح من خلالها المواد عمراً إضافياً. بالإضافة للعبوات المصنوعة من مواد معاد تدويرها: تُستخدم عبوات مياه مصنوعة بالكامل من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100%، ما يساهم في تقليل الانبعاثات بنحو 79% ضمن نظام إعادة تدوير مغلق".

كما وتلتزم الحلبة إعادة توزيع الأغذية، إذ تُعاد الآمنة منها وغير القابلة للتلف المتبقية من الفعاليات إلى الجمعيات الخيرية المحلية. وفي عام 2024 وحده، تمّت إعادة توزيع أكثر من 20 طنًا من الأغذية، بالإضافة للنقل منخفض الانبعاثات للجماهير، إذ توفّر الحلبة نقلاً عاماً مجانياً، بخيارات صديقة للبيئة لجميع حاملي التذاكر خلال الفعاليات الدولية، واستخدام الورق المعاد تدويره، حيثُ تُطبع جميع المواد الورقية الخاصة بالفعاليات على ورق معاد تدويره بنسبة 100%.

في المقابل هناك إعادة التدوير والتسميد في الموقع، حيث تتوزَّع محطات فرز النفايات ومناطق التجميع والبيوبينز في أرجاء الحلبة لضمان فرز المخلفات وتحويل النفايات الغذائية إلى سماد زراعي، إلى جانب نظام التذاكر الرقمية، إذ تُصدر أكثر من 90% من تذاكر الفعاليات إلكترونيًا لتقليل استهلاك الورق، وهناك أيضاً الحد من البلاستيك أحادي الاستخدام، لذلك تطبّق الحلبة سياسة صارمة لتجنّب استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام غير الضرورية. ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، تواصل حلبة لوسيل الدولية ترسيخ التزامها بالممارسات المستدامة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية نحو مستقبل صديق للبيئة وأكثر مسؤولية.