حكيم شاكر يعود بقرار من "كاس" إلى سباق انتخابات الاتحاد العراقي

قررت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، اليوم الجمعة، إعادة ممثل رابطة المدربين حكيم شاكر (63 عاماً) إلى سباق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم المقرر إجراؤها في 23 مايو/ أيار الحالي في العاصمة بغداد، وذلك وفقاً للكتاب الصادر من المحكمة.

وقبل رئيس قسم الاستئناف والتحكيم في المحكمة طلب وقف التنفيذ المقدم من حكيم شاكر فليح ورابطة المدربين العراقيين "آي سي إيه" بتاريخ 11 مايو/ أيار الحالي في القضية التي رفعها ضد لجنة استئناف انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، وعلى إثرها أوقفت "كاس" القرارات الصادرة عن لجنة استئناف انتخابات الاتحاد العراقي بتاريخ 25 إبريل/ نيسان 2026، وعن اللجنة الانتخابية بتاريخ 17 إبريل 2026 إلى حين البت في إجراءات التحكيم الحالية.

وكان حكيم شاكر، الذي يُعتبر من الشخصيات البارزة في عالم التدريب بالعراق، قد رشح نفسه لشغل منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد إلى جانب أربعة مرشحين آخرين، وبالتالي زادت عودته عدد المصوتين في الانتخابات المقبلة إلى 61 عضواً، بعدما أصدر الاتحاد العراقي في وقتٍ سابق قائمة بأسماء 60 مصوتاً يشكلون أعضاء الهيئة العامة التي أعلنتها لجنتا الانتخابات والاستئناف في الثامن من مايو الحالي المسموح لهم بالتصويت في الانتخابات.

ومارس حكيم شاكر كرة القدم من عام 1978 حتى 1984، حيث لعب لأندية الأمانة والطلبة والشرطة، قبل أن يبدأ رحلته التدريبية الطويلة من بوابة نادي الجيش، وأشرف لاحقاً على الكثير من الأندية، إضافة إلى تدريبه منتخبي تحت 20 عاماً و23 عاماً، وقيادة أسود الرافدين (فريق الرجال) مدة عامين تقريباً، في حين كانت آخر تجاربه مع نادي القوة الجوية العراقي.