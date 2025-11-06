حكيمي يوجه رسالة مؤثرة بعد إصابته أمام بايرن ميونخ

نشر الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي (27 عاماً)، رسالة قصيرة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، بعد يوم واحد فقط من الإصابة الخطيرة، التي تعرّض لها في الكاحل، خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني، إثر تدخل عنيف من الكولومبي لويس دياز، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، مساء الثلاثاء، ويندرج ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكتب حكيمي، في رسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع إنستغرام، في يوم كان من المفترض أن يكون احتفالياً بمناسبة عيد ميلاده الـ 27، لكنه تحوّل إلى ليلة حزينة بعد الإصابة القاسية، ومع ذلك، رفض النجم المغربي الاستسلام، واختار أن يبعث رسالة مفعمة بالإصرار والأمل قال فيها: "السقوط جزء من الرحلة، العودة هي من تصنع الفارق، شكراً لكم جميعاً على رسائلكم". وأرفق منشوره بصورتين تحملان رمزية كبيرة، الأولى له في ملعب حديقة الأمراء، والثانية لأسد كُتب أسفلها "انتكاسة صغيرة، عودة أكبر".

وأعلن نادي باريس سان جيرمان أن حكيمي يُعاني التواءً حاداً في الكاحل اليسرى، وسيغيب لعدة أسابيع عن المنافسات، بعد التدخل القوي من الكولومبي لويس دياز، الذي طُرد بشكل مستحق، بعد تدخل تقنية الفيديو المساعد، ووفقاً للتقارير الإعلامية الفرنسية، بما فيها موقع إذاعة آر إم سي سبورت وصحيفة ليكيب، فإن مدة غياب النجم المغربي تُقدّر بين ستة وثمانية أسابيع، وهو ما يشكّل ضربة قوية للنادي الباريسي، الذي سيفقد أحد أبرز عناصره في تشكيلة المدرب الإسباني، لويس إنريكي، وكذلك هو الحال بالنسبة لمنتخب المغرب، ومدربه وليد الركراكي.

وعلى الأرجح فإن أشرف حكيمي فكّر مباشرة في الاستحقاق المُنتظر، ويتعلق الأمر بالمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا ببلده المغرب، بعد شهر ونصف الشهر، إذ سيخوض سباقاً حقيقياً مع الزمن للحاق بها، وقد شكّلت الإصابة، التي تعرض لها، ضربة موجعة لكتيبة "أسود الأطلس"، التي تستعد لاستضافة البطولة القارية المقررة خلال الفترة الممتدة بين يومي 21 ديسمبر/ كانون الأول و18 يناير/ كانون الثاني المقبلين.