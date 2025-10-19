حكيمي يوجه رسالة إلى أشبال المغرب: نريد لقب مونديال الشباب

تتجه أنظار الجماهير المغربية والعربية إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للشباب، حينما يواجه منتخب أشبال المغرب نظيره الأرجنتيني، فجر الاثنين، في تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت القدس المحتلة على ملعب ناسيونال خوليو مارتينيز برادانوس في سانتياغو، عاصمة تشيلي.

ويحظى هذا النهائي الاستثنائي بمتابعة جماهير مغربية تنقلت عبر رحلتَين مباشرتَين من مطار محمد الخامس في الدار البيضاء صوب العاصمة سانتياغو، عاصمة تشيلي، على متن الخطوط الجوية الملكية، لحضور هذه المباراة من المدرجات، إذ من المرجح أن يتابعها أكثر من ألف مشجع مغربي وعربي، وذلك بغرض تشجيع أشبال المغرب الشباب، وتحفيزهم على انتزاع اللقب العالمي لأول مرة في التاريخ.

ومن جانبه، وجه قائد "أسود الأطلس"، أشرف حكيمي (26 عاماً)، رسالة دعم وتحفيز إلى لاعبي أشبال المغرب تحت 20 عاماً، قبل ساعات قليلة من اللقاء الحاسم ضد الأرجنتين، إذ نشر نجم نادي باريس سان جيرمان مقطع فيديو على منصة إنستغرام، يظهر فيه وهو يحفّز شباب المغرب بكلمات مؤثرة، قائلاً: "أهنئكم قبل أي شيء على الجهود التي بذلتموها وجعلتموننا نحلم بتحقيق هذه النسخة من مونديال الشباب، ولم يتبقَ سوى مجهود أخير لكي نتوج. نحن جميعاً خلفكم وفخورون بكم... وديما مغرب... هيا أصدقائي، كلنا جميعاً".

وتفاعل عدد كبير من الجماهير المغربية مع رسالة أشرف حكيمي على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره قائداً للمنتخب الأول، الذي يشرف على تدريبه وليد الركراكي (50 عاماً)، كما أن هذه اللفتة تجسد روح التضامن والمساندة المطلقة بين لاعبي المنتخب الأول، وخلفائهم في الفئات السنية. ويمثّل أشرف حكيمي قدوة للجيل الحالي من اللاعبين الناشئين والشباب، ليس في المغرب فحسب، بل في العالم العربي ككل، نظراً لمساره الاحترافي اللامع، وتألقه اللافت برفقة منتخب "أسود الأطلس"، إذ يعد حالياً أفضل ظهير أيمن في العالم.