حكيمي يمثل أمام المحكمة قبل أسبوع من نهائي الأبطال.. ما السبب؟

- يستعد أشرف حكيمي للمثول أمام المحكمة في قضية اغتصاب تلاحقه منذ 2023، قبل أسبوع من نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال، حيث يسعى فريق دفاعه لإلغاء أمر الإحالة. - حضر حكيمي جلسة الاستماع في محكمة الاستئناف بفرساي لتعزيز موقفه والدفاع عن براءته، رغم ندرة حضور المتهمين في مثل هذه الجلسات، بينما رفضت محاميته التعليق. - القضية بدأت في فبراير 2023 عندما أبلغت الضحية المزعومة عن الاغتصاب، وطلبت النيابة العامة إحالة حكيمي لمحكمة الجنايات، وسط ترقب لمصير القضية قبل نهائي دوري الأبطال وكأس العالم 2026.

يستعد نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المغربي أشرف حكيمي (27 سنة) للمثول أمام المحكمة اليوم الجمعة، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من خوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنكليزي، في إطار القضية التي يُتهم فيها بالاغتصاب والتي لا تزال تُلاحقه منذ عام 2023.

وبحسب ما أورده موقع راديو "ىر غم سي" الفرنسي، فإن أشرف حكيمي سيحضر، اليوم الجمعة، جلسة الاستماع للدفاع عن نفسه ومحاولة إنهاء القضية بالحصول على البراءة، في وقت يسعى فيه فريق الدفاع الخاص بأشرف حكيمي إلى إلغاء أمر الإحالة الذي طلبه قضاة التحقيق في 24 فبراير/شباط الماضي، وكان مكتب المدعي العام في نانتير طلب في أوائل شهر أغسطس/آب 2025 إحالة مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي إلى محكمة الجنايات في مقاطعة هوت دو سين للمحاكمة، رغم استمرار حكيمي في نفي كل التُهم الموجهة إليه منذ بداية القضية.

وتأتي المحاكمة وإعادة فتح القضية من جديد في وقت حساس يستعد خلاله حكيمي لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو/أيار الحالي، وأشار المصدر نفسه إلى أن اللاعب الدولي المغربي وصل إلى محكمة الاستئناف في فرساي برفقة محاميته فاني كولين، فيما رفض الرد على أسئلة الصحافيين، يبينما ردت المحامية مُكتفية بالقول:" لا تعليق".

وبحسب المعطيات نفسها، فإنه من النادر حضور المتهم جلسة استماع خاصة أمام دائرة التحقيق للطعن في طلب إحالته إلى المحاكمة؛ وذلك لأنها مسألة تتعلق بإجراءات فقط، إلا أن حكيمي أصر على الحضور لتعزيز موقفه والدفاع عن براءته، بعدما قدمت محاميته طلباً رسمياً إلى محكمة الاستئناف للسماح بحضوره، في حين حضرت محامية المشتكية أيضاً راشيل فلور باردو.

يُذكر أنه في شهر فبراير/شباط عام 2023، توجهت الضحية المزعومة إلى مركز شرطة نوجان سور مارن (فال دو مارن) للإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب مساء يوم 25 فبراير/شباط، ورغم أنها لم ترغب في تقديم شكوى رسمية، إلا أن مركز السلطات فتح تحقيقاً في القضية، ثم تولت النيابة العامة ملف القضية، وفي 3 مارس/آذار 2023، وُجهت رسمياً إلى أشرف حكيمي تهمة الاغتصاب، ووُضع لاحقاً تحت المراقبة القضائية، ثم استجوبته المحكمة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2023 خلال جلسة مواجهة مع المشتكية.

وطلبت النيابة العامة في نانتير إحالة لاعب كرة القدم إلى محكمة الجنايات في مقاطعة هوت دو سين، ليبقى القرار النهائي بيد الجهات القضائية المختصة، وسط ترقب واسع لمصير القضية قبل أيام فقط من موعد الدور النهائي الأوروبي المرتقب، وقبل أيام فقط من بداية منافسات كأس العالم 2026.