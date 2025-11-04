حكيمي يقود تمثيل أفريقيا والعرب في تشكيلة فيفبرو 2025

- أعلن "فيفبرو" عن التشكيلة المثالية لعام 2025، حيث تصدر باريس سان جيرمان القائمة بخمسة لاعبين، أبرزهم المغربي أشرف حكيمي الذي قاد الفريق لتحقيق جميع الألقاب المحلية والقارية، باستثناء كأس العالم للأندية. - ضمت التشكيلة لاعبين بارزين مثل عثمان ديمبيلي، فيتينيا، نونو مينديز، وجيانلويجي دوناروما، مما جعل باريس سان جيرمان النادي الأكثر تمثيلاً في تاريخ الجائزة. - في التشكيلة النسائية، تألقت الإسبانية أيتانا بونماتي بجانب نجمات المنتخب الإنكليزي، مما يعكس هيمنة أوروبية واضحة في كلا التشكيلتين.

أعلن الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو"، اليوم الاثنين، التشكيلة المثالية لعام 2025، التي جرى تحديدها بناءً على تصويت أكثر من 26 ألف لاعب محترف من 68 دولة مختلفة، وجاء باريس سان جيرمان الفرنسي أكثر الأندية تمثيلاً في القائمة بوجود خمسة لاعبين، يتقدمهم النجم المغربي أشرف حكيمي (26 عاماً)، الذي واصل كتابة التاريخ بعدما قاد تمثيل القارة الأفريقية والعالم العربي في هذه الجائزة.

وقدم حكيمي موسماً استثنائياً مع باريس سان جيرمان، جعله أحد أبرز نجوم التشكيلة العالمية، إذ تصدر الظهير المغربي المشهد، بعد مساهماته الكبيرة في تتويج النادي الباريسي بجميع الألقاب المحلية والقارية الممكنة، بما فيها دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، إلى جانب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا. وكان اللقب الوحيد الذي أفلت من الفريق هو كأس العالم للأندية، بعد خسارته النهائي أمام تشلسي الإنكليزي، في البطولة التي أُقيمت بالولايات المتحدة الأميركية الصيف الماضي.

وإلى جانب حكيمي، ضمّت تشكيلة "فيفبرو" أربعة لاعبين آخرين من باريس سان جيرمان، هم الفرنسي عثمان ديمبيلي، والبرتغاليان فيتينيا ونونو مينديز، إضافة إلى الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، الذي انتقل في "الميركاتو" الصيفي الماضي إلى مانشستر سيتي الإنكليزي، والمتوّج بجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم للمرة الثانية في مسيرته، وقد شكل هذا الاختيار أكبر حضور للنادي الفرنسي في تاريخ الجائزة، متفوّقاً على نسخة عام 2022 التي شهدت وجود حكيمي والفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي فقط.

وفرضت القارة الأوروبية هيمنتها المعتادة على التشكيلة، إذ مثلتها فرنسا والبرتغال وإسبانيا وإنكلترا بلاعبين من كل دولة، في حين كان الهولندي فيرجيل فان دايك المدافع الوحيد من خارج تلك المنتخبات الكبرى، إلى جانب الظهيرين الباريسيين: حكيمي ومينديز، وفي خط الوسط، حضر كل من بيدري بطل إسبانيا مع برشلونة، والإنكليزيين كول بالمر وجود بيلنغهام، إلى جانب البرتغالي فيتينيا، فيما ضم خط الهجوم الإسباني لامين يامال، الفائز بجائزة كوبا كأفضل لاعب شاب في العالم، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يدخل تشكيلة "فيفبرو" بعمر 18 عاماً، محطماً رقم مبابي، الذي دخلها عام 2018 بعمر 19 عاماً، إلى جانب المتوّج بالحذاء الذهبي الفرنسي مبابي ومواطنه ديمبيلي.

وفي الجانب النسائي، كشف "فيفبرو" عن التشكيلة المثالية للسيدات لعام 2025، التي شهدت حضور النجمة الإسبانية، أيتانا بونماتي، المتوّجة بالكرة الذهبية للمرة الثالثة على التوالي، في المقدمة، إلى جانب نجمات المنتخب الإنكليزي بطلات أوروبا: هانا هامبتون، ولوسي برونز، وليا ويليامسون، وكلوي كيلي، وأليسيا روسو.