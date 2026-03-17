حكيمي يقترب من ريال مدريد.. ومبابي مفتاح الصفقة

- أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، يحن للعودة إلى ريال مدريد، خاصة مع اقتراب نهاية عقد داني كارفاخال، مما يفتح الباب أمام تحقيق حلمه باللعب مجددًا مع كيليان مبابي. - رغم عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2029، أبدى حكيمي استعداده لتخفيض راتبه للعودة إلى ريال مدريد، حيث يسعى لإثبات جدارته في مركز الظهير الأيمن بعد تجربته السابقة غير الناجحة. - باريس سان جيرمان لن يعيق انتقال حكيمي، محددًا مبلغ 80 مليون يورو، مما يعزز فرص عودته إلى ريال مدريد بعد كأس العالم 2026.

لا يزال نجم منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي (27 عاماً)، يمتلك حنيناً إلى ماضيه مع ريال مدريد الإسباني، في ظل مؤشرات متزايدة على اقتراب نهاية مشوار الظهير الأيمن، داني كارفاخال، مع الفريق الملكي، مع نهاية عقده في الصيف القادم، ما قد يفتح الأبواب أمام فرصة تحقيقه حُلمه باللعب مرة أخرى مع صديقه كيليان مبابي.

ورغم ارتباط حكيمي بعقد مع نادي باريس سان جيرمان، فإنه لا يخفي رغبته في تحقيق حُلمه، بارتداء قميص نادي ريال مدريد الإسباني، حتى يثبت أحقيته باللعب في مركز الظهير الأيمن، بعدما فشل بذلك في الفترة الأولى، التي قضاها على مقاعد البدلاء، قبل أن يرحل إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، وينتقل نهائياً إلى إنتر ميلان الإيطالي في صيف 2020، وفق ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، الثلاثاء.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن حكيمي قام بتوجيه عدة رسائل خلال الفترة الماضية، إلى إدارة نادي ريال مدريد، أبدى فيها استعداده لتخفيض راتبه، الذي يحصل عليه مع باريس سان جيرمان، لأن النجم المغربي، يعتقد أنه استطاع تحقيق كل شيء مع "الباريسي"، ولم يبقَ أمامه سوى إثبات نفسه أمام جماهير الفريق الملكي، التي لن تعارض نهائياً عودة الظهير الأيمن، الذي سينتظر ما سيحدث بعد مونديال 2026.

وتابعت أن حكيمي لديه عقد حتى عام 2029 مع باريس سان جيرمان، لكنه لم يعد يجد المتعة في خوض المواجهات، لأنه يبحث عن تحدٍ جديد، بعدما حقق كل شيء مع "الباريسي"، ويمثل ريال مدريد فرصة مثالية، لكن الظهير الأيمن سيعمل على طرح الفكرة على إدارة الفريق بعد مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2026 القادمة، لأنه يأمل في وضع بصمته في المونديال، ما يزيد من وقته أثناء المفاوضات.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن باريس سان جيرمان لن يقف نهائياً في طريق أشرف حكيمي في الصيف القادم، بعدما وضع مبلغاً مالياً يقدر بنحو 80 مليون يورو، في حال أراد ريال مدريد الدخول في المفاوضات المباشرة، من أجل حسم صفقة النجم المغربي، الذي يشعر بأن حُلمه الكبير سيتحقق بالعودة إلى الفريق الذي قدمه إلى جماهير الرياضة في العالم، حتى يخوض تحدياً جديداً في مسيرته الاحترافية.