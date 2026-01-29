حكيمي يفشل في مسح دموع خيبة "الكان" بعرض مخيب مع الباريسي

- عاد أشرف حكيمي للظهور في مباراة رسمية مع باريس سان جيرمان بعد غياب طويل منذ نهائي كأس أمم أفريقيا، حيث تعادل الفريق مع نيوكاسل (1-1) في دوري أبطال أوروبا، مما أجبر حامل اللقب على خوض الملحق. - رغم اجتهاده، لم يتمكن حكيمي من تقديم الإضافة المعتادة بسبب الرقابة الشديدة من لاعبي نيوكاسل، وافتقاره للدعم من زملائه، مما أثر على أدائه الهجومي. - تأثر حكيمي بإصابته السابقة وحالته المعنوية بعد خيبة نهائي كأس أفريقيا، لكنه يتوقع استعادة مستواه قريباً لدعم فريقه.

ظهر مدافع منتخب المغرب لكرة القدم أشرف حكيمي (27 عاماً)، للمرة الأولى في لقاء رسمي منذ نهائي مسابقة كأس أمم أفريقيا التي احتضنتها بلاده وشهدت تتويج السنغال على حسب "أسود الأطلس"، إذ كان أساسياً في صفوف نادي باريس سان جيرمان الذي سقط في فخّ التعادل مع نيوكاسل الإنكليزي (1ـ1)، في اللقاء الذي جمعهما في الأسبوع الثامن والأخير من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليفشل حامل اللقب في التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، وسيخوض الملحق.

ورغم أن النجم المغربي اجتهد طويلاً من أجل تقديم الإضافة لفريقه، إلا أن بصمته كانت مفقودة قياساً بالمباريات السابقة، فمع مراقبة صعوده بشكل متواصلٍ من قبل لاعبي نيوكاسل، كان حكيمي غير قادرٍ على صنع الخطر مثلما اعتاد في عديد المباريات السابقة، ولم يجد دعماً حقيقياً من بقية رفاقه، ولهذا فقد كان مساهماً في العمل الدفاعي دون أن يصل في الكثير من المناسبات إلى منطقة نيوكاسل، وبشكل خاص في الشوط الثاني، الذي كان خلاله مستوى نادي العاصمة الفرنسية بشكل عام دون المتوقع.

ولم يكن حكيمي في قمة الجهوزية البدنية، ذلك أنه تعرّض لإصابة في نهاية العام الماضي، وابتعد عن الملاعب فترة طويلة نسبياً، كما أنه خاض عديد المباريات خلال فترة قصيرة مع منتخب المغرب في النهائيات الأفريقية، ومع الحالة المعنوية الصعبة التي كان عليها إثر خيبة نهائي كأس إفريقيا، فإن حكيمي لم يكن موفقاً، إلا أن من المؤكد أنه سيستعيد قريباً قدراته لمساعدة فريقه في صراع المحافظة على الألقاب التي توج بها في الموسم الماضي.