قدّم مدافع منتخب المغرب أشرف حكيمي (27 عاماً) مستوىً جيداً في مواجهة منتخب تنزانيا في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها بلاده، حين تألّق طوال فترات اللعب مُظهراً إمكانات جيدة في أول اختبارٍ حقيقي له منذ إصابته قبل قرابة شهرين مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، ويأتي هذا بعدما ساورت المخاوف جماهير "أسود الأطلس" من إمكانية غياب نجمها عن البطولة، ولكنه تمسّك بفرصه في اللعب وتعافى خلال فترة قصيرة قياساً بخطورة الإصابة.

وصنع حكيمي هدف اللقاء الوحيد بتمريرة حاسمة إلى إبراهيم دياز، الذي وظّف مهاراته العالية من أجل تخطي المنافسين، قبل أن يهزّ الشباك بكرة قوية منحت المغرب تقدماً في النتيجة، وهو الهدف الذي حسم المباراة بانتصار المغرب (1ـ0). وإضافة إلى العمل الذي قام به من أجل منح منتخب بلاده التقدم، فإن حكيمي أعاد إلى الجهة اليمني توهجها بعد صعوده المتواصل لدعم الهجوم وصنع الفارق، كما كان قريباً من التسجيل من مخالفة مباشرة وجدت القائم، وذلك عندما كانت النتيجة متعادلة في بداية الشوط الثاني، مُظهراً قُدرته على تنفيذ الكرات الثابتة بشكلٍ جيد.

وتدارك حكيمي فشله في ثمن نهائي نسخة 2023 في ساحل العاج، عندما ضيّع ركلة جزاء، وبعدها اهتزت شباك المغرب للمرة الثانية، ليودّع النهائيات الأفريقية رغم أنّ كلّ الترشيحات كانت تمنح "أسود الأطلس" فرصاً كبيرة في الفوز باللقب، ولهذا فإن ثمن نهائي 2025 شهد تعويضاً من حكيمي عن الخطأ الذي ارتكبه في النسخة الماضية، ليُثبت مجدداً أن حصوله على جائزة أفضل لاعب أفريقي كانت مستحقة، فهو الآن من أحسن اللاعبين في مركزه عالمياً، ومن المنتظر أن يتحسن مستواه تدريجياً بمرور المباريات بعد غيابه المطول عن المواجهات الرسمية بداعي الإصابة.