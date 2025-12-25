- يستعد منتخب المغرب لمواجهة منتخب مالي في كأس أمم أفريقيا، حيث وضع المدرب وليد الركراكي اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية وسط أجواء من التركيز والتفاؤل، مع غياب المدافع رومان سايس بسبب الإصابة. - النجم أشرف حكيمي يعبر عن رغبته في العودة للملاعب بعد تحسن حالته الصحية، بينما يفضل الركراكي التريث واستشارة طبيب المنتخب قبل اتخاذ قرار مشاركته في المباراة. - الركراكي يلمح إلى إمكانية إجراء تعديلات في التشكيلة الأساسية، مع منافسة مفتوحة بين المهاجمين أيوب الكعبي، سفيان رحيمي، ونصير مزراوي، بناءً على الجهوزية البدنية ومتطلبات المباراة.

وضع المدير الفني لمنتخب المغرب الأول وليد الركراكي (50 عاماً)، اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها مباراة منتخب مالي، غداً الجمعة، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة، لحساب الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المملكة، وتستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأنهى "أسود الأطلس" تحضيراتهم لهذا اللقاء المهم، اليوم الخميس، وسط أجواء يتخللها التركيز التام والتفاؤل بين اللاعبين، الذين بدوا في قمة جهوزيتهم الفنية والبدنية، عدا المدافع رومان سايس (35 عاماً)، الذي تعرّض للإصابة خلال المباراة الافتتاحية ضد جزر القمر، يوم الأحد الماضي، وعليه سيغيب رسمياً عن مواجهة مالي، وفق ما أكده الركراكي خلال المؤتمر الصحافي، اليوم الخميس، في الرباط.

وأفادت معلومات خاصة حصل عليها "العربي الجديد" من داخل كواليس منتخب المغرب، أنّ النجم أشرف حكيمي عبر عن رغبته القوية في خوض مواجهة مالي، بعد أن شعر بتحسن في وضعه الصحي وأصبح جاهزاً للعودة إلى الملاعب عقب فترة غياب دامت شهراً كاملاً. وأكثر من ذلك، أخبر اللاعب المدرب الركراكي باستعداده الفني والبدني للمشاركة في المباراة.

وبحسب مصدر مقرّب، فضل عدم الكشف عن اسمه، فإنّ قائد منتخب المغرب يصرّ على العودة إلى المنافسة عبر بوابة لقاء مالي، سواء بالمشاركة أساسياً أو احتياطياً، في وقت يفضل فيه الركراكي التريث وعدم التسرع واستشارة طبيب المنتخب كريستوف بودو (57 عاماً)، قبل الاستجابة لطلب قائد "أسود الأطلس".

ويُعد حكيمي من أبرز ركائز منتخب المغرب في الفترة الحالية نظراً لجمعه بين دوره الدفاعي الفعّال وما يقدمه من حلول هجومية، ما يجعله أحد المفاتيح المهمة في تحقيق النتائج الإيجابية. ومن المرجح أن يجري الركراكي بعض التعديلات في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها أمام منتخب مالي، وذلك بعدما لمّح في المؤتمر الصحافي إلى إمكانية تعديل الخيارات الهجومية سواء بإشراك أيوب الكعبي (31 عاماً)، أساسياً، أو سفيان رحيمي (29 عاماً)، أو نصير مزراوي (27 عاماً)، مؤكداً أنه لم يحسم بعد في هوية المهاجم الذي سيبدأ المباراة أساسياً، لذا ستبقى المنافسة مفتوحة بين المهاجمين الثلاثة قبل اتخاذ القرار النهائي بناءً على الجهوزية البدنية لكل لاعب ومتطلبات المباراة، مع إمكانية إجراء بعض التعديلات أيضاً في بعض المراكز، مثل مشاركة عبد الصمد الزلزولي أساسياً منذ انطلاق اللقاء.