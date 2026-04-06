حكيمي يدخل تاريخ باريس سان جيرمان ويطالب بعقد جديد

دخل نجم منتخب المغرب لكرة القدم أشرف حكيمي (27 عاماً) تاريخ باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن خاض 200 مباراة مع النادي الباريسي في مختلف المسابقات، لينضمّ إلى قائمة النجوم الذين تركوا بصمة مع نادي العاصمة الفرنسية.

وأكد موقع وان فوتبول الإنكليزي، أمس الأحد، أن رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، سلّم المدافع المغربي ميدالية فضية رائعة، احتفالاً بمباراته رقم 200. وقد انتهز الظهير الأيمن المغربي الفرصة ليطلب مازحاً من المدير الرياضي لويس كامبوس "عقداً جديداً".

ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الأحد، تصريحات اللاعب الدولي المغربي (95 مباراة دولية، 11 هدفاً)، حيث قال: "شكراً لكم جميعاً! إنه لمن دواعي سروري أن ألعب معكم، وآمل أن ألعب المزيد من المباريات هنا. لكن على لويس كامبوس أن يمنحني عقداً جديداً!". عندها بدأ المدير الرياضي البرتغالي للنادي الباريسي بالتراجع إلى الخلف، وهو ينفجر ضاحكاً. وقد مدّد حكيمي عقده في الموسم الماضي، بعد أن أثبت أنه من بين أفضل اللاعبين في مركزه، كما أنه حصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025.

ويرتبط أشرف حكيمي بعقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى يونيو/ حزيران 2029، كما أنه يحتل المركز الثالث (متعادلاً مع لوكاس هيرنانديز) في قائمة أعلى 10 رواتب شهرية إجمالية للاعبين الباريسيين هذا الموسم، براتب قدره 1.1 مليون يورو، خلف الفائز بالكرة الذهبية عثمان ديمبيلي (1.5 مليون يورو) والمدافع المركزي والقائد ماركينيوس (1.12 مليون يورو)، وفق التقرير الذي نشرته صحيفة ليكيب منذ أيام. وقد انضمّ إلى الفريق الفرنسي في صيف 2021، قادماً من إنتر ميلان الإيطالي، وساهم في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.