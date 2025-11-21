حكيمي يخضع لفحوصات جديدة في الرباط بعد تتويجه بالكرة الذهبية

- أجرى أشرف حكيمي فحوصات طبية في مركز محمد السادس بالرباط لمتابعة تطورات إصابته التي تعرض لها في مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، مما أثار قلق الجماهير. - توّج حكيمي بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية واستغل وجوده في الرباط لإجراء فحوصات دقيقة بإشراف طبيب المنتخب، مع تحسن ملحوظ في حالته الصحية. - الاتحاد المغربي والمدرب وليد الركراكي يتابعان حالة حكيمي عن كثب، مع أمل في مشاركته في كأس أمم أفريقيا، بشرط استعادة جاهزيته البدنية.

أجرى قائد منتخب المغرب، أشرف حكيمي (27 عاماً)، فحوصات طبية جديدة في مركز محمد السادس لكرة القدم بالرباط، من أجل متابعة آخر تطورات الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي بايرن ميونخ الألماني، لحساب منافسات دوري أبطال أوروبا، وهي الإصابة التي أثارت قلقاً واستياءً لدى الجماهير المغربية والعربية.

واستغل أشرف حكيمي وجوده في العاصمة المغربية الرباط، حيث توّج الأربعاء الماضي بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية، لإجراء سلسلة من الفحوصات الطبية الدقيقة بالأشعة، بإشراف من طبيب منتخب أسود الأطلس، كريستوف بودو (57 عاماً)، الذي يتابع حالته الصحية عن قرب بهدف تسريع وتيرة شفائه قبل موعد بطولة كأس أمم أفريقيا، التي يستضيفها المغرب من 21 ديسمبر/كانون الأول وإلى 18 يناير/كانون الثاني القادمين.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، الجمعة، من مصدر في الجهاز الفني لمنتخب المغرب، رفض ذكر اسمه، فإن نجم نادي باريس سان جيرمان حضر إلى المركز الطبي حاملاً كرته الذهبية، التي تحصل عليها في حفل جوائز الأفضل بأفريقيا لعام 2025، بهدف عرض إصابته على طبيب المنتخب، خصوصاً بعدما شعر بتحسن ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية. وتابع المصدر قائلاً: "الحمد الله أن الفحوصات الجديدة أظهرت استجابة إيجابية للبرنامج التأهيلي، الذي يخضع له حالياً بمدينة مورسيا الإسبانية بإشراف طاقم طبي متخصص، لكن حظوظ مشاركته في كأس أفريقيا تبقى مشروطة بمدى استعادة جهوزيته البدنية".

وبحسب المصدر نفسه، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع (55 عاماً)، يتابع من كثب الحالة الصحية لقائد أسود الأطلس، أشرف حكيمي، أملاً في شفائه تماماً من الإصابة قبل موعد "كان 2025"، كما يُمني المدرب وليد الركراكي (50 عاماً) النفس أن يكون نجمه الأول حاضراً في هذه البطولة الأفريقية، بالنظر إلى مكانته البارزة في تشكيلة منتخب أسود الأطلس.

وكان أشرف حكيمي قال في تصريح سابق لـ "العربي الجديد": "أسير بخطى ثابتة من أجل التعافي كلياً من الإصابة. أشعر بأنني أفضل بكثير، كما أعمل بجدية كبيرة لكي أعود بأقصى سرعة إلى الملاعب. يأخذ الشفاء الوقت الكافي. فأنا لا أريد المخاطرة، وإذا لم أكن جاهزاً بنسبة 100% فلن ألعب كأس أفريقيا. لكن الحمد الله، الأمور تتحسن تدريجياً".