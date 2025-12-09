حكيمي يخضع لبرنامج تأهيلي خاص وخطوة من بيتيس للاحتفاظ بالزلزولي

يحل قائد منتخب المغرب أشرف حكيمي (27 عاماً)، بالعاصمة المغربية الرباط خلال الساعات القليلة المقبلة قادماً من باريس بغرض مواصلة برنامجه التأهيلي الخاص استعداداً لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي يستضيفها المغرب اعتباراً من 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري وحتى 18 يناير/كانون الثاني من العام القادم. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنسيق كامل بين إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والاتحاد المغربي لكرة القدم، بهدف تحديد البروتوكول العلاجي المناسب لأشرف حكيمي حتى يستعيد عافيته كلياً قبل انطلاق البطولة الأفريقية.

وفي هذا الإطار، حصل "العربي الجديد"، الثلاثاء، على معلومات جديدة من مصدر بالجهاز الفني لمنتخب المغرب، رفض ذكر اسمه، أفاد فيها بأن أشرف حكيمي سيلتحق بالمعسكر التدريبي بالرباط باكراً برفقة أحد الأطباء المشرفين، وذلك لضمان متابعة دقيقة لحالته الصحية والحفاظ على البرنامج التأهيلي الصارم المعتمد من قبل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وتابع قائلاً: "يسعى الطاقم الطبي المكلف بتأهيل حكيمي إلى إتمام هذا البرنامج المحدد منذ تعرض النجم المغربي للإصابة، في تعاون طبي كامل بين النادي الباريسي ومنتخب المغرب، لضمان شفاء تام للاعب حكيمي، تفادياً لأي نكسة قد تترتب عنها نتائج وخيمة".

وفي خبر متصل، يواصل نادي ريال بيتيس الإسباني مساعيه لضمان بقاء اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي (23 عاماً)، ضمن صفوف الفريق إلى ما بعد مباراته ضد رايو فاليكانو، المقررة يوم الاثنين القادم، الموافق 15 ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بسبب تزامن الموعد مع الفترة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لترخيص الأندية الأوروبية بالسماح لمحترفيها الدوليين بالانضمام إلى منتخبات بلدانهم للمشاركة في البطولة الأفريقية.

وفي هذا السياق، بادرت إدارة ريال بيتيس إلى فتح قنوات اتصال مع الاتحاد المغربي لكرة القدم، من خلال رسالة عاجلة تطلب فيها السماح للزلزولي بالتأخر عن موعد التحاقه بالمنتخب لمدة 24 ساعة على الأقل، مراعاة لمصلحة النادي الأندلسي. ومن المتوقع أن يستجيب المدرب وليد الركراكي (50 عاماً)، لهذا الطلب في إطار العلاقة الجيدة التي تربط إدارة المنتخب المغربي بنادي ريال بيتيس الإسباني.