حكيمي يخرج عن صمته: أصابني ضرر كبير والعدالة تقوم بعملها

- أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، يعبر عن صدمته من الادعاءات الكاذبة بالاغتصاب، ويؤكد تعاونه الكامل مع السلطات وثقته في براءته وظهور الحقيقة قريباً. - حكيمي يوضح استعداده لتقديم الأدلة، بما في ذلك عينته الوراثية، ويشير إلى الرسائل الصادمة مع المدعية، مؤكداً تغيير بعض الأشخاص في محيطه لحماية نفسه من الاستغلال. - يشدد حكيمي على المخاطر التي يواجهها اللاعبون، خاصة مع محاولات الابتزاز، وينتقد الصحافة لتناولها القضية بشكل غير دقيق، مما أثر على سمعته.

أجرى نجم باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي (26 عاماً)، مقابلة حصرية مع برنامج كليك، على قناة كنال بلوس الفرنسية، وتحدث لأول مرة حول الادعاءات الموجهة ضده بارتكاب جريمة اغتصاب. وكانت النيابة العامة الفرنسية قد طالبت، في أغسطس/آب الماضي، بمحاكمة اللاعب، وهي تنتظر الآن مصادقة محكمة التحقيق، والتي قد تصدر حكماً بسجن يصل إلى 15 عاماً، حال توفر أدلة كافية لإدانته.

وفي مقتطف من المقابلة، سأله المحاور عن أكثر كذبة سُربت عنه، فأجاب حكيمي: "اغتصاب الفتاة". وأضاف: "بالنسبة لي، هذا من أقسى ما مررت به. والحقيقة أن الضرر الذي أصابني كان كبيراً. أعتقد أن ما حدث كان صعباً للغاية، وما زال صعباً، لأنه عندما تستمر الأكاذيب واحدة تلو الأخرى، فإن ذلك يؤلم.. يؤلم عائلتي وأطفالي الصغار، الذين لا يعرفون الإنترنت أو القراءة، وأعلم أنهم في يوم من الأيام سيقرؤون ما كُتب عن والدهم، خاصةً إذا كان كذباً، فهذا ليس أمراً يسعدني، ولا أتمنى ذلك لأحد".

وبخصوص كيفية علمه بالشكوى التي قد تؤدي إلى اتهامه بجريمة اغتصاب، قال: "محاميتي أخبرتني. كنا نعلم أن هذا قد يحدث. نحن مطمئنون. أنا أعلم بما اتُّهمت به، وهذا كذب. أنا أعرف شخصيتي، وأعلم أنني لم أفعل شيئاً، ولن أفعل. طلبت التحدث مع الشرطة لشرح وجهة نظري. كلما احتاجوا إلى أي شيء، كنت حاضراً".

وأردف حكيمي أيضاً: "في الحقيقة، لديهم عينتي الوراثية، وأي شيء يحتاجون إليه كان متاحاً، على عكس الشخص الذي اتهمني، الذي لم يسهّل الأمور. بفضل عمل الشرطة تمكنا من الحصول على معلومات جيدة. أنا مطمئن، تحت رعاية محاميتي، والعدالة تقوم بعملها، وأتمنى أن تظهر الحقيقة قريباً".

وسُئل عن الرسائل، التي تبادلها مع المدعية، وهي فتاة حضرت إلى منزله، في أحد أيام شهر فبراير/ شباط 2023، ثم توجهت مباشرة إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى، وقال: "أخبرتني محاميتي، لم أكن أعلم. قامت العدالة بعمل كبير في العثور على هذه الرسائل. عندما قرأتها، كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي. لكن لم أتفاجأ كثيراً، فمع معرفتي بمهنة لاعب كرة القدم، نحن معرضون لمثل هذه الأمور. كان صعباً عليّ قراءة هذه الرسائل، لكن هذه الأمور ستساعدنا في الوصول إلى الحقيقة".

كما تحدث صاحب المركز السادس في الكرة الذهبية عن المخاطر، التي يتعرض لها اللاعبون، خصوصاً مع النساء، مضيفاً: "نحن معرضون لكثير من الأشياء، بعض الفتيات يقتربن منا، وهناك محاولات ابتزاز.. أعتقد أنه في عالم كرة القدم هناك من يستغلنا. وإذا لم يكن لديك أشخاص موثوقون حولك، تحدث لك هذه الأمور".

وواصل حديثه بالقول: "أتذكر أنني بعد هذه الأحداث غيرت بعض الأشخاص حولي، والآن دائرتي صغيرة جداً، ولا أسمح لأي شخص بالدخول فيها". وأخيراً، صرح لاعب باريس سان جيرمان بأن "الصحافة تتحدث عن أمور لا تعرفها"، في إشارة إلى كل ما كُتب حول القضية، والتي، وفقاً للنجم المغربي، أثرت على اسمه، وكذلك على عائلته. وأضاف: "لقد لوّثوا كرامتي، لأنني أعلم الحقيقة، خاصة في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليّ، فهي كاذبة. وعندما تُتهم زوراً فهذا أمر سيئ، ولا أتمنى أن يمر به أحد".