حكيمي يتلقى إشادة من إنريكي: أفضل ظهير أيمن في العالم

- أشاد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بأشرف حكيمي، واصفاً إياه بأفضل ظهير أيمن في العالم، بفضل سرعته، وقدراته الهجومية والدفاعية، وطاقته اللامحدودة. - يلعب حكيمي دوراً حاسماً في أسلوب لعب باريس سان جيرمان، حيث يعتمد الفريق على تحركاته السريعة في بناء الهجمات، مما يجعله لاعباً عصرياً يجمع بين المهارة والذكاء التكتيكي. - إنريكي أثنى على عقلية حكيمي الاحترافية، مشيراً إلى التزامه الكامل في التدريبات والمباريات، واعتبره نموذجاً يُحتذى به في غرفة الملابس.

أشاد المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي (55 عاماً)، كثيراً بلاعبه المغربي أشرف حكيمي (26 عاماً)، إذ أكد أنّه لا مثيل له في العالم في مركز الظهير الأيمن، سواء من حيث الجودة الفنية أو الانضباط التكتيكي أو الحضور الذهني في المباريات. ولفت إنريكي، في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الجمعة، وأبرزته شبكة "بي إن سبورتس" في نسختها الفرنسية، قبل مواجهة فريقه أمام نادي بريست في الدوري الفرنسي، غداً السبت، إلى أنّ حكيمي يقدّم موسماً استثنائياً بكل المقاييس.

وقال المدرب الإسباني: "أشرف حكيمي هو بلا شك أفضل ظهير أيمن في العالم حالياً، وما يميّزه ليس فقط سرعته وقدراته الهجومية، بل أيضاً التزامه الدفاعي وطاقته اللامحدودة التي تجعله لاعباً لا يتوقف عن الركض طوال المباراة". وأضاف المدرب الإسباني أنّ الدولي المغربي يلعب دوراً حاسماً في أسلوب اللعب الذي يعتمده باريس سان جيرمان هذا الموسم، كما أشار إلى أنّ الفريق يعتمد كثيراً على تحركاته في بناء الهجمات وعلى اندفاعاته السريعة في الجهة اليمنى.

وواصل إنريكي حديثه بالقول "أشرف من أكثر اللاعبين اكتمالاً الذين عملت معهم، لديه حضور قوي في الدفاع، وفي الوقت نفسه يصنع الفارق في الهجوم، إنه نموذج للاعب العصري الذي يجمع بين المهارة والذكاء التكتيكي والانضباط الذهني". ثم أشاد إنريكي أيضاً بالعقلية الاحترافية للاعب السابق لريال مدريد الإسباني وإنتر ميلانو الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني، واعتبرها مثالاً يُحتذى به داخل غرفة الملابس.

وأضاف في هذا الشأن قائلاً "إنه لاعب يعطي 100% من جهده في كل حصة تدريبية وكل مباراة، لا يشتكي، لا يتهاون، ويملك رغبة دائمة في التطور، من الرائع لأي مدرب أن يمتلك لاعباً بهذه المواصفات".

واختتم مدرب النادي الباريسي حديثه مؤكداً أنّ تألق حكيمي لا يُعدّ مفاجأة بالنظر إلى مسيرته المتصاعدة منذ بدايته مع نادي ريال مدريد ووصولاً إلى باريس سان جيرمان "هو لاعب من طراز عالمي، وإنه لمن دواعي سروري أن يكون ضمن فريقي". وبهذه الكلمات، رسّخ إنريكي مكانة حكيمي بوصفه أحد أعمدة باريس سان جيرمان، وأحد أبرز اللاعبين العرب الذين تركوا بصمة لا تمحى في كرة القدم العالمية.