- توج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، ليصبح أول مدافع يفوز بها منذ 27 عاماً، متفوقاً على محمد صلاح وفيكتور أوسيمين. - انضم حكيمي إلى قائمة النجوم العرب الفائزين بالكرة الذهبية، ليصبح اللاعب العربي الحادي عشر الذي يحقق هذا الإنجاز، معبراً عن فخره وسعادته بالجائزة. - حقق حكيمي إنجازات بارزة في 2025، منها الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، والمساهمة في تأهل المغرب لكأس العالم 2026.

توج المغربي أشرف حكيمي (27 عاماً) نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ومنتخب المغرب، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، لأول مرة في تاريخه، بعد المنافسة على اللقب عدة سنوات سابقة، وبعد 27 عاماً من تتويج المغربي مصطفى حاجي بالجائزة عام 1998، كما أنه أول مدافع يفوز بالجائزة. وحسم حكيمي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بعد منافسة قوية جمعته بالمصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول الإنكليزي ومنتخب مصر، والنيجيري فيكتور أوسيمين، هداف نادي غلطة سراي التركي، ومنتخب نيجيريا.

وانضمّ نجم المغرب إلى قائمة النجوم العرب الفائزين بالكرة الذهبية، وبات اللاعب العربي رقم 11 الحائز على الجائزة، بعد المغربي أحمد فراس، والتونسي طارق ذياب، والجزائري الأخضر بلومي، والمصري محمود الخطيب، والمغربي محمد التيمومي، والمغربي بادو الزاكي، والجزائري رابح ماجر، والمغربي مصطفى حجي، والجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح الفائزين من قبل (على الترتيب) باللقب الكبير. وأعرب أشرف حكيمي عن سعادته الكبيرة بالحصول على الكرة الذهبية، في كلمة له على مسرح الاحتفالية الكبرى، بعد حضوره وهو "مصاب"، مشيراً إلى فخره بالحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي.

وحقق نجم باريس سان جيرمان عدة إنجازات في عام 2025، أبرزها الفوز مع النادي الباريسي بالبطولة الكبرى في القارة العجوز، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا، بخلاف الفوز بكل البطولات في فرنسا "الدوري والكأس والسوبر"، كما ساهم مع المغرب في الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس العالم المقبلة 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وفي حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط، مساء اليوم الأربعاء، ألقى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي كلمة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، جياني إنفانتينو. واختيرت المغربية غزلان الشباك، أفضل لاعبة في أفريقيا لعام 2025، بعد حسمها المنافسة على الكرة الذهبية، وأعربت اللاعبة عن فخرها بالحصول على اللقب في عام كروي كبير بالنسبة لها.