حكيمي يؤكد براءته من الاغتصاب ويتغنى بإنريكي

- أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، يؤكد ثقته ببراءته من تهمة الاغتصاب، مشيراً إلى أنه يترك الأمر لمحاميه والقضاء، وذلك خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا. - حكيمي يشيد بمدربه لويس إنريكي، قائلاً إنه غيّر نظرة عالم كرة القدم إليه وإلى زميله نونو مينديز، من خلال استخدامه للأظهرة، مما أثر إيجابياً على أدائهما. - يعترف حكيمي بصعوبة الموسم بسبب الإصابة، لكنه يعبر عن سعادته بالمستوى الذي وصل إليه حالياً بعد التعافي والمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

أكد نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، المغربي أشرف حكيمي (27 عاماً)، أنه يثق ببراءته من تهمة الاغتصاب، وذلك خلال حديث لاعب منتخب المغرب، اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحافي، عشية مواجهة ليفربول الإنكليزي، يوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث كان النادي الفرنسي قد حسم موقعة الذهاب منتصراً بنتيجة (2ـ0).

ورغم أن المؤتمر الصحافي، كان مُخصصاً أساساً للحديث عن المباراة المرتقبة، فإن حكيمي أجاب باقتضاب عن سؤال بخصوص قضية الاعتداء الجنسي ونقل موقع أر. أم. سي الفرنسي رده، حيث قال: "أعلم أن هذا الاتهام باطل، وأنا هادئ. أترك هذا الأمر في أيدي محاميّ والقضاء". وكان اللاعب المغربي قد مثل أمام القضاء منذ أسابيع قليلة للدفاع عن موقفه.

وتغنى حكيمي بمدربه الإسباني، لويس إنريكي، حيث قال عنه: "لا أعرف إن كان قد غيّر مسيرتي الاحترافية، لكنه غيّر نظرة عالم كرة القدم إليّ وإلى نونو مينديز من خلال استخدامه للأظهرة. أنا سعيد للغاية. لقد أرانا طريقة أخرى للعب كرة القدم. يمكنك أن ترى ذلك في أدائي وفي أداء نونو مينديز أيضاً".

واعترف حكيمي بأن الموسم كان صعباً: "لم يكن الموسم سهلاً بالنسبة لي، خاصة بعد إصابتي. كان عليّ أن أعود بسرعة كبيرة للمشاركة في كأس أمم أفريقيا. لقد كانت إصابة صعبة للغاية، لكنني الآن أشعر بأنني بحالة جيدة، وأنا سعيد جداً بالمستوى الذي وصلت إليه حالياً".