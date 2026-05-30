- تغلب أشرف حكيمي على إصاباته المتكررة ليعود بقوة في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ساهم في تتويج باريس سان جيرمان باللقب على حساب أرسنال بركلات الترجيح، مؤدياً دوراً حاسماً في المباراة. - رغم الغياب الطويل عن الملاعب، أظهر حكيمي أداءً مميزاً في النهائي، حيث نفذ ركلة جزاء حاسمة وأصبح رابع أكثر لاعب أفريقي مشاركة في دوري الأبطال، محققاً لقبه الثالث في المسابقة. - اختتم حكيمي موسماً تاريخياً بفوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي 2025، وتوج بطلاً لأفريقيا مع منتخب المغرب، مما يجعله أحد أبرز اللاعبين في الموسم الحالي.

تغلب مدافع منتخب المغرب لكرة القدم، أشرف حكيمي (27 عاماً) على الإصابة التي تعرّض لها في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وعاد ليظهر مجدداً مع باريس سان جيرمان في نهائي المسابقة، ويُساهم في تتويج فريقه باللقب على حساب أرسنال الإنكليزي بركلات الترجيح، بعد لقاء مثير كانت خلاله مسؤولية حكيمي مضاعفة في مواجهة نجوم "المدفعجية".

Achraf Hakimi 𝗠𝗔𝗥𝗤𝗨𝗘 son penalty contre Arsenal en finale de la LDC ! ⚽️



سقط مصاباً.. وعاد بطلاً

وأنهى حكيمي موسماً صعباً ومثيراً في الآن نفسه، بما أنه أصيب مرّتين، كانت الأولى في دور المجموعات أمام بايرن ميونخ، وهي إصابة أبعدته عن الملاعب طويلاً، وهددت مشاركته في كأس أمم أفريقيا، حيث غاب عن المباراة الافتتاحية، ثم أصيب في نصف النهائي، وظل بعيداً عن المباريات أسابيع طويلة، ليظهر في النهائي، ويكمل المباراة حاملاً شارة القيادة في الفريق، بل وعدّل مركزه باستمرار لدعم وسط الميدان في الدقائق الأخيرة بعد الإصابات التي طاولت رفاقه تباعاً. كما أنه نفذ أصعب ركلة جزاء في النهائي، بعد أن أضاع زميله نونو منديز ركلته، وبالتالي كانت معنويات لاعبي الفريق الفرنسي تحت خط التوتر، ولكن حكيمي أحسن التنفيذ وغالط الحارس بشكل مميز ليعيد الروح لزملائه.

حكيمي وحصاد مميز

اجتهد حكيمي خلال الفترة الماضية حتى يكون مستعداً لخوض النهائي، وخضع لبرنامج تحضيراتٍ خاصة، وفعلاً كان جاهزاً قبل اللقاء الحاسم، ورغم أنه لم يكن في أفضل حالاته بسبب الغياب الطويل عن المباريات، إلا أنه استغل الفرصة لكتابة التاريخ، فقد أصبح رابع لاعب في ترتيب أكثر الأفارقة مشاركة في دوري أبطال أوروبا بـ77 مشاركة، ولكن الأهم هو الحصول على اللقب للمرة الثالثة في مسيرته بعد تتويجه في 2018 مع ريال مدريد الإسباني وتتويجه في الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان، معادلاً رقم الكاميروني صامويل إيتو المتوج بدوره في ثلاث مناسبات بذات اللقب.

وأنهى حكيمي موسماً تاريخياً، بما أنه حصد في نهاية العام جائزة أفضل لاعب أفريقي 2025، وكذلك توج بطلاً لأفريقيا مع منتخب المغرب، وهو حصاد تاريخي يجعل الموسم الحالي الأفضل في مسيرته، فبين صدمات الإصابة وحصاد الألقاب الجماعية والإنجازات الفردية، كتب حكيمي التاريخ وذلك قبل أيام من مشاركة مرتقبة لأسود الأطلس في كأس العالم 2026.