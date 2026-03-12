- يشهد الدوري الفرنسي تنافساً قوياً بين النجمين العربيين، سعود عبد الحميد وأشرف حكيمي، حيث يتنافس فريقاهما، لانس وباريس سان جيرمان، على لقب الدوري بفارق نقطة واحدة فقط، مما يضفي إثارة على المنافسة. - على الصعيد الفردي، يتنافس اللاعبان على لقب الأفضل في الجهة اليمنى؛ حيث استعاد حكيمي مستواه بعد الإصابة، بينما تألق عبد الحميد بسرعة في الدوري الفرنسي، مما جعله محط أنظار الجماهير والإعلام. - يتمتع حكيمي بخبرة أوروبية واسعة، بينما يبرز عبد الحميد بفضل انسجامه السريع مع لانس، رغم عدم مشاركته في المسابقات الأوروبية.

يُقدم الثنائي العربي، السعودي سعود عبد الحميد (26 عاماً)، لاعب نادي لانس، والمغربي أشرف حكيمي (27 عاماً)، نجم باريس سان جيرمان، مستويات جيدة منذ بداية الموسم. ولئن يملك نجم منتخب المغرب خبرة بالدوري الفرنسي، بما أنه انضمّ إلى نادي العاصمة منذ مواسم، فإن اللاعب السعودي يخوض أول موسم له في "الليغ 1"، بعد تجربة صعبة مع نادي روما الإيطالي.

ويبدو التنافس قوياً بين النجمين العربين على واجهتين، فالتنافس الأول يهم الصراع بين فريقي باريس سان جيرمان ولانس على لقب الدوري، بما أن نادي العاصمة يقود الترتيب برصيد 57 نقطة بعد مرور 25 أسبوعاً، ويحتل لانس الوصافة برصيد 56 نقطة، وهو المنافس الوحيد للباريسي على لقب الدوري ويهدد محافظته على التتويج الذي حصده في الموسم الماضي، ويقدم عروضاً قوية، ولم يكن يتوقع أن ينجح الفريق في السير على خطى نادي العاصمة متفوقاً على فرق تفوقه من حيث الإمكانات الفنية أو المالية. وتخطت نجاحات الفريق، الأهداف المتوقعة في بداية الموسم.

أما التنافس الثاني، فيهمّ الصراع على لقب الأفضل على الجهة اليمنى، ذلك أن أشرف حكيمي استعاد مستواه بعد الإصابة التي تعرض لها في نهاية العام الماضي، وحرمته من المشاركة في عديد المباريات، أما سعود عبد الحميد فقد انسجم سريعاً مع الدوري الفرنسي وارتفعت أسهمه بشكل لافت ويُساهم في نجاحات فريقه عبر الصناعة أو التهديف، وقد نجح في مساعدة فريقه في آخر مباراة وحصد إشادة واسعة من الجماهير وكذلك الإعلام الفرنسي، ولهذا فإن نهاية الموسم ستعرف تنافساً قوياً غير مباشر بين اللاعبين العربيين. ويملك حكيمي أفضلية الخبرة التي راكمها في ملاعب أوروبا، لكن سعود عبد الحميد لا يعاني من الضغط مع فريقه لانس بحكم أن قدرات الفريق تُعتبر محدودة كما أنه لا يُشارك في المسابقات الأوروبية.