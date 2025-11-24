- قاد أشرف حكيمي باريس سان جيرمان لتحقيق نجاحات مذهلة في عام 2025، حيث فاز الفريق بجميع البطولات المحلية والأوروبية، ووصل إلى نهائي كأس العالم للأندية، مع فرصة للفوز بكأس القارات للأندية في الدوحة. - تألق عثمان ديمبيلي بحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي والكرة الذهبية، مما يعكس نجاح التعاقدات التي قامت بها إدارة النادي، بينما فاز لي كانغ إن بجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة. - أكمل حكيمي سلسلة التتويجات الفردية بفوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي، مما يعزز من سيطرة باريس سان جيرمان على الساحة الكروية العالمية.

دعّم مدافع منتخب المغرب، أشرف حكيمي (27 عاماً)، نجاحات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، في عام 2025، الذي كان عاماً باريسياً خالصاً على الصعيد العالمي، بنجاح الفريق في حصد كل التتويجات محلياً (الدوري والكأس والسوبر)، والتألق أوروبياً بالتتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، مع الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، كما أن الفريق يُمكنه إضافة لقب آخر إلى رصيده في كأس القارات للأندية، الذي سيقام نهاية الشهر المقبل في الدوحة.

ومع كل هذه التتويجات الجماعية، سيطر نجوم باريس سان جيرمان على الأحداث فردياً، نظراً لأن أفضل الجوائز الفردية عادت إلى لاعبي الفريق، بداية بالمهاجم الفرنسي، عثمان ديمبيلي (28 عاماً)، الذي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، خلال الموسم الماضي، ثم أضاف جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وطبعاً في أوروبا، متقدماً بفارق مريح عن منافسيه مثبتاً أن رهان النادي الفرنسي على التعاقد معه كان قراراً موفقاً، ليهدي فرنسا جائزة جديدة برمزية كبيرة للغاية.

كما حصد الكوري الجنوبي، لي كانغ إن (24 عاماً)، جائزة أفضل لاعب آسيوي يلعب خارج القارة، بما أنه ساهم في حصاد فريقه الفرنسي، ولعب دوراً مهماً في بعض الفترات، عندما تزايد عدد الإصابات في صفوف الباريسي، ما جعل المدرب لويس إنريكي يلجأ إليه، ومِن ثمّ كان تتويجه مستحقاً، خاصة أنه من النادر مشاهدة نجوم القارة الآسيوية يحصدون لقب دوري أبطال أوروبا.

وأكمل حكيمي عقد التتويجات الفردية لنجوم باريس سان جيرمان، إثر حسمه سباق الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن جدارة، بعدما كان قريباً من حصد التتويج في عام 2024 أيضاً، وقد كان موسم حكيمي مميزاً، إذ رشحه بعض المدربين للحصول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعد مستواه المميز.

وبفضل ثلاثة لاعبين، فإن باريس سان جيرمان حصد جوائز الأفضل في مختلف القارات، ليفرض كلمته، بفضل التعاقدات، التي قامت بها إدارة النادي، ومكّنت الفريق من دعم صفوفه بأفضل اللاعبين في العالم، ما قاده لبسط سيطرة تاريخية على الدوري الفرنسي، ثم الحصول على اللقب الأول تاريخياً في مسابقة دوري أبطال أوروبا عن جدارة، بانتصارات على أفضل الأندية العالمية.