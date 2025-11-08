حكيمي وخطة الشفاء: "العربي الجديد" يكشف تفاصيل برنامجه العلاجي

- بدأ أشرف حكيمي برنامجه العلاجي في باريس بعد إصابته في الكاحل خلال مباراة ضد بايرن ميونخ، وسيغيب لعدة أسابيع وفقاً للتقرير الطبي. - سينتقل حكيمي إلى مورسيا الإسبانية لبرنامج تأهيلي مكثف بإشراف طبيب مختص، بالتنسيق مع طبيب منتخب المغرب والجهاز الطبي لباريس سان جيرمان، ويستمر حتى 19 نوفمبر. - يهدف حكيمي للعودة في الوقت المناسب للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، حيث يتعامل بجدية مع برنامجه التأهيلي لضمان جاهزيته الفنية والبدنية.

بدأ نجم نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي (27 عاماً)، برنامجه العلاجي في المركز الطبي للنادي الباريسي منذ إصابته الخطرة، الثلاثاء الماضي، خلال المباراة التي جمعت ناديه أمام بايرن ميونخ الألماني على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، إذ تعرض لالتواء حاد في كاحله الأيسر، ما سيغيبه عن الميادين عدة أسابيع، وفق إفادة التقرير الطبي لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وحصل "العربي الجديد"، السبت، على معلومات حصرية من مصدر مقرب من أشرف حكيمي، أفاد فيها بأن قائد منتخب المغرب سيغادر العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين المقبل، متوجهاً إلى مدينة مورسيا الإسبانية، التي سيخضع فيها لبرنامج تأهيلي مكثف داخل مصحة متخصصة في العظام، بإشراف طبيب مختص، وبالتنسيق الكامل مع طبيب منتخب أسود الأطلس كريستوف بودو، والجهاز الطبي لنادي باريس سان جيرمان.

وتابع المصدر ذاكراً: "سيمتد هذا البرنامج إلى غاية 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو التاريخ الذي سيشهد حضور أشرف حكيمي في حفل جوائز الأفضل الذي تنظمه الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم "الكاف" في العاصمة المغربية الرباط، قبل أن يعود في اليوم التالي إلى مورسيا لاستكمال المراحل الأخيرة من العلاج، إلى حين تعافيه الكامل".

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن أشرف حكيمي يتعامل بجدية وانضباط كبيرين وأيضاً بروح المسؤولية العالية مع البرنامج التأهيلي المخصص له، إذ يولي اهتماماً خاصاً لتفاصيل التعافي، لكي يضمن حضوره في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا، حين سيواجه منتخب المغرب نظيره جزر القمر يوم 21 ديسمبر/كانون الأول القادم، كما سيرافقه معالج طبيعي خاص من أجل السهر على تنفيذ مراحل التأهيل، وتسريع وتيرة شفائه بسرعة، حتى يكون في كامل جهوزيته الفنية والبدنية خلال بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المملكة ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين. واختتم المصدر نفسه حديثه لـ"العربي الجديد"، بالتذكير أن فترة غياب أشرف حكيمي عن الميادين لن تتجاوز خمسة أسابيع، وهو ما يعني أن مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا شبه مؤكدة.