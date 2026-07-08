حكيمي وأوليسه وبيلنغهام.. نجوم يلعبون تحت تهديد الإنذار الثاني

- تأهلت الأرجنتين وسويسرا إلى ربع نهائي كأس العالم، حيث ستواجه المغرب فرنسا في مباراة مرتقبة، مع ترقب كبير حول اللاعبين المهددين بالإيقاف في حال التأهل لنصف النهائي. - منتخب المغرب يواجه خطر غياب خمسة لاعبين بارزين، بينهم أشرف حكيمي، في حال الفوز على فرنسا، بينما يواجه ثلاثة لاعبين فرنسيين نفس التهديد بعد تلقيهم بطاقات صفراء. - إنجلترا تواجه النرويج مع خمسة لاعبين مهددين بالإيقاف، بينما سويسرا قد تفقد ثلاثة لاعبين أمام الأرجنتين، التي تواجه خطر غياب غونزالو مونتيل.

اختُتمت مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم بتأهل الأرجنتين الثلاثاء، وسويسرا فجر الأربعاء، ليسود الترقب قبل ربع النهائي، الذي سينطلق بمباراة المغرب وفرنسا الخميس في تمام الساعة 23:00 مساءً، لكن قبل ذلك سيتحتم على المنتخبات الثمانية المتبقية مراعاة العدد الكبير من اللاعبين المُعرّضين للإيقاف في حال بلوغهم نصف النهائي بحسب ما ذكرت إذاعة "RMC" الفرنسية.

ويُعدّ منتخب المغرب الأكثر عرضةً لإيقاف لاعبيه، إذ يواجه خمسة أسماء خطر الغياب عن نصف النهائي بحال الفوز على فرنسا، وعلى رأسهم القائد أشرف حكيمي، بالإضافة إلى المدافع عيسى ديوب، وعز الدين أوناحي، ورضوان حلحال، وبلال الخنوس، كما سيلعب ثلاثة لاعبين فرنسيين تحت وطأة الظروف نفسها، وهم مانو كونيه، وبرادلي باركولا، ومايكل أوليسيه، بعدما تلقوا بطاقات صفراء خلال المباراة المضطربة أمام باراغواي، في الوقت الذي طالب فيه الاتحاد الفرنسي بإلغاء ورقة الإنذار التي نالها نجم بايرن ميونخ، باعتبار أنّها قاسية.

من جانب آخر، سيواجه منتخب إنكلترا نظيره النرويجي يوم السبت (الساعة 00:00 فجراً) مع خمسة لاعبين مُعرّضين للإيقاف، من بينهم صانع الألعاب جود بيلنغهام ولاعب الوسط الدفاعي ديكلان رايس، ومارك غويهي ونيكو أورايلي، كما تضمّ القائمة جوردان هندرسون، الذي حصل على بطاقة صفراء في الوقت بدل الضائع ضد المكسيك، على الرغم من انتهاء مشاركة لاعب الوسط في البطولة بالفعل بعد إصابته في معصمه في أثناء سقوطه بعد قفزة فوق لوحة إعلانية، في الوقت الذي سيغيب فيه جاريل كوانساه، الذي طُرد في دور الـ16 أمام المكسيك عن مباراة ربع النهائي، وربما عن لقاء نصف النهائي إذا ما مُددت فترة إيقافه، أما النرويجيون، فسيكونون أقل قلقاً، إذ إن أنطونيو نوسا هو اللاعب الوحيد الذي تلقى بطاقة صفراء.

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ويواجه ثلاثة لاعبين من منتخب سويسرا خطر الحرمان من خوض غمار المربع الذهبي، في حال تجاوز عقبة الأرجنتين وهم غرانيت تشاكا، ودينيس زكريا، وميرو موهايم، بينما قد تفتقد تشكيلة الأرجنتين جهود غونزالو مونتيل فقط في حال تلقيه إنذاراً ثانياً أمام الفريق الذي أطاح كولومبيا، وأخيراً يمتلك منتخب إسبانيا بطاقة صفراء واحدة حصل عليها فيران توريس على غرار بلجيكا ولاعبها براندون ميتشل.