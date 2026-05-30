حكيمي وأوديغارد في نهائي دوري الأبطال... من كاستيا إلى بودابست

- يلتقي أشرف حكيمي ومارتن أوديغارد في نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال، بعد أن لعبا معاً في أكاديمية كاستيا لريال مدريد موسم 2016-2017. - لعب الثنائي معاً في تسع مباريات تحت قيادة المدرب سانتياغو سولاري، وحققا أربعة انتصارات وأربعة تعادلات، حيث صنع حكيمي هدفاً لأوديغارد في إحدى المباريات. - يسعى حكيمي مع باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الأبطال للمرة الثانية، بينما يطمح أوديغارد لتحقيق أول لقب لأرسنال في البطولة.

سيلتقي كل من المغربي أشرف حكيمي (27 سنة) والنرويجي مارتن أوديغارد (27 سنة) في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء السبت (في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، في مواجهة خاصة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنكليزي.

وسبق لكل من حكيمي وأوديغارد أن لعبا معاً في أكاديمية كاستيا الخاصة بنادي ريال مدريد الإسباني، وظهرا في أكثر من مرة بالصورة الرسمية للنادي الملكي جنباً إلى جنب في موسم 2016-2017، ليعود الثنائي إلى ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست بعد حوالي عشر سنوات، وهذه المرة ليلعبا بعضهما ضد بعض، المغربي بقميص نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والنرويجي بقميص نادي أرسنال الإنكليزي.

وشارك حكيمي وأوديغارد في تشكيلة نادي ريال مدريد التي خاضت منافسات الدرجة الثانية في إسبانيا بفريق أكاديمية كاستيا التابعة للنادي الملكي، ولعبا معاً حوالي تسع مباريات تحت قيادة المدرب سانتياغو هيرنان سولاري، وحققا معاً أربعة انتصارات وأربعة تعادلات مقابل خسارة واحدة، وصنعا معاً الفوز في الجولة التاسعة أمام فريق سوكوليموس، حين صنع الظهير المغربي هدفاً للاعب خط الوسط النرويجي آنذاك.

وبعد موسم واحد فقط، غادر أوديغارد إلى نادي هيرينفين الهولندي وبقي أشرف حكيمي مع نادي ريال مدريد وصعد إلى الفريق الأول وخاض عدة مباريات معه، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ووصف لاعب فريق كاستيا آنذاك لويسمي كويزادا، في حديث لصحيفة ماركا الإسبانية، العلاقة مع اللاعبين آنذاك قائلاً: "قضينا معاً وقتاً رائعاً، كان لدينا فريق رائع مع أوديغارد وأشرف وفالفيردي، كنا نريد التأهل ولكن قلة الخبرة خذلتنا، كنا صغاراً جداً. حكيمي وأوديغارد كانا خارج السرب بسبب مستواهما المُميز في ذلك الوقت".

وسيتواجه كل من حكيمي وأوديغارد في النهائي الكبير على ملعب بوشكاش أرينا من أجل التتويج بأغلى لقب أوروبي في كرة القدم، ولكن هذه المرة لن يكونا في فريق واحد كما كان الحال في ريال مدريد خلال موسم 2016-2017، فهذه المرة كل واحد سيقف في الصورة الجماعية لفريقه، واحد مع النادي الباريسي الباحث عن التتويج بلقب الأبطال للمرة الثانية توالياً، وآخر بحثاً عن أول لقب في دوري الأبطال.