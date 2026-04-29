حكيمي مهاجماً في مواجهة بايرن.. آخر حيل إنريكي للتعامل مع الأزمات

- تعرض أشرف حكيمي لإصابة في الفخذ الأيمن خلال مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، مما أجبره على البقاء في الملعب رغم الألم بسبب استنفاد التبديلات المتاحة. - كشفت الفحوصات عن تمزق عضلي في أوتار الركبة، مما يثير القلق حول مشاركته في مباراة الإياب، حيث اضطر للعب كمهاجم لتجنب ترك ثغرة في الدفاع. - ينتظر النادي نتائج الفحوصات لتحديد مدى خطورة الإصابة وفرص حكيمي في المشاركة بالمباراة المقبلة، وسط قلق من فقدان لاعب أساسي.

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نبأً سيئاً في نهاية مباراته ضد بايرن ميونخ الألماني، مساء الثلاثاء، حينما أصيب مدافعه المغربي أشرف حكيمي في فخذه الأيمن، لكن لم يكن بالإمكان استبداله، لأن المدرب الإسباني، لويس إنريكي، استنفد جميع تبديلاته المتاحة في لقاء دوري أبطال أوروبا، ليحاول المغربي البقاء في الملعب وفي خط الهجوم رغم الألم لمساعدة فريقه حتى نهاية الأحداث.

وأفادت مجلة ليكيب الفرنسية بأنّ باريس سان جيرمان واجه موقفاً عصيباً في اللحظات الأخيرة من المباراة ضد بايرن والتي حسمها في النهاية بنتيجة (5-4). ففي الدقيقة 89، سقط أشرف حكيمي أرضاً بعد مدّ ساقه اليمنى أثناء محاولته الالتحام مع النمساوي كونراد لايمر. وسقط الظهير المغربي على الفور، ممسكاً بفخذه، تحت أنظار الجهاز الفني الباريسي، الذي كان يراقب الموقف خوفاً من السيناريو الصعب، بما أنه لا يوجد لاعب قادر على تعويض حكيمي في تلك الفترة، والمدرب لا يملك خيارات بديلة.

وتدخل الجهاز الطبي سريعاً، مشتبهاً في البداية بحصول تشنج عضلي. ومع ذلك، فقد كشفت الصور عن وجود تمزق عضلي أكثر خطورة في أوتار الركبة. ولم يتمكن النادي الباريسي من إجراء أي تغييرات، مما أجبر اللاعب المغربي على البقاء في الملعب رغم معاناته من صعوبة في الجري بشكل طبيعي. وقد لعب حكيمي مهاجماً لتجنب ترك ثغرة في الدفاع، لكنه أكمل المباراة رغم الألم الواضح. وشكّل هذا وضعاً مقلقاً لباريس سان جيرمان، الذي قد يخسر لاعباً أساسياً في مباراة الإياب، الأربعاء المقبل. وسبق لانريكي أن تعامل مع العديد من الوضعيات المشابهة مثل تعديل تمركز اللاعبين، حيث أصبح الفرنسي عثمان ديمبيلي يشغل مركز قلب هجوم، كما أنّ مواطنه وارن زائير إيمري يشغل مراكز عدة حسب حاجة الفريق.

كرة عالمية دوري الأبطال: باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ في ليلة الأهداف

وذكرت "كانال بلس" الفرنسية أنّ حكيمي غادر سريعاً إلى حجرات ملابس فريقه، بما أنه كان مجهداً ولم يشارك بتحية الجماهير مثل بقية رفاقه. وقد أكد زميله البرازيلي، ماركينيوس أنّ حكيمي كان مجهداً والنادي في انتظار نتائج الفحوصات من أجل معرفة حقيقة إصابته وفرصه في المشاركة بمباراة العودة لمساعدة الفريق على التأهل إلى النهائي، والدفاع عن اللقب الذي توّج به الباريسي الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.