حكيمي منتقداً إندريك: يحتاج إلى التركيز بكرة القدم

- تألق النجم البرازيلي الشاب إندريك في مباراة أولمبيك ليون ضد باريس سان جيرمان بتسجيله هدفًا وصناعته آخر، مما ساهم في فوز فريقه 2-1. - أثار احتفال إندريك الراقص بعد تسجيله الهدف الأول جدلاً، حيث انتقده المغربي أشرف حكيمي، مطالبًا إياه بالتركيز على كرة القدم فقط. - رغم مساهماته التهديفية البارزة مع ليون، لم يتمكن الفريق من تجاوز ربع نهائي كأس فرنسا وثمن نهائي الدوري الأوروبي.

تعرّض باريس سان جيرمان لهزيمة غير متوقعة، مساء الأحد، أمام أولمبيك ليون 1-2، في مباراة شهدت بروزاً لافتاً للنجم البرازيلي الشاب إندريك (19 عاماً)، الذي كان أحد عوامل صُنّاع الفوز بتسجيله هدفاً وصناعته آخر.

وسجّل إندريك الهدف الأول بطريقة مميزة من اللمسة الأولى بتسديدة قوية لم تترك أي فرصة للحارس، قبل أن يثير الجدل باحتفاله الراقص أمام جماهير الفريق الباريسي. هذا التصرف لم يرقَ للظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، الذي توجّه إلى اللاعب معاتباً إياه على الاحتفال، معتبراً أن عليه "التركيز على كرة القدم فقط".

وقال المغربي أشرف حكيمي في تصريحات عقب المباراة، نقلتها صحيفة آس الإسبانية، أمس الاثنين: "لماذا طلبت من إندريك أن يهدأ؟ هذه أمور تحدث في المباريات (ضاحكاً). أردت أن يبقى فريقي مركزاً، وأن يتوقف عن القيام بتصرفات موجهة لجماهيرنا. هو لاعب جيد، وعليه أن يركّز على لعب كرة القدم فقط، لكن عندما يقوم بأشياء لا علاقة لها بكرة القدم، فهذا يزعجني، خاصة ونحن كنا متأخرين في النتيجة".

يُذكر أن حكيمي نفسه كان قد تعرّض لانتقادات مشابهة في السابق بسبب احتفالاته الراقصة، أبرزها "رقصة البطريق" التي أداها بعد تسجيله ركلة الترجيح الحاسمة أمام إسبانيا، والتي قادت المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، وهي احتفالية لم تلقَ قبولاً واسعاً حينها داخل الأوساط الرياضية الإسبانية. ومنذ وصوله إلى فرنسا في يناير/كانون الثاني الماضي، سجّل إندريك 14 مساهمة تهديفية مع ليون، بواقع 7 أهداف و7 تمريرات حاسمة، ومع ذلك فشل الفريق في تجنّب الخروج من ربع نهائي كأس فرنسا، ومن ثمن نهائي الدوري الأوروبي.