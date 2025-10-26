حكيمي... ملك الاحتفالات المثيرة للجدل وهذا سرّ احتفالية بريست

- أشرف حكيمي يواصل تألقه مع باريس سان جيرمان، حيث أثار الجدل باحتفاله الجديد المستوحى من لاعب السلة ريجي ميلر، خلال مباراة ضد بريست، مما أثار تساؤلات حول دلالاته. - احتفالات حكيمي ليست جديدة، فقد سبق وأثار الانتباه بإشارة موجهة لصديقه إلياس المالكي، موضحاً الجانب الإنساني وراءها، مما يعكس شخصيته الفريدة. - احتفالية "البطريق" الشهيرة لحكيمي في كأس العالم 2022 أصبحت رمزاً وطنياً، وأثارت توتراً مع سيرجيو بوسكيتس، مما أضاف بعداً جديداً لمواجهاتهما الرياضية.

واصل النجم المغربي أشرف حكيمي (26 عاماً) كتابة فصول جديدة في مسيرته مع باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ لم يقتصر تألقه على الأهداف والأرقام اللافتة، بل أيضاً باحتفالاته التي غالباً ما تصنع الجدل.

وخطف النجم المغربي الأضواء بطريقة احتفاله بهدفيه أمام نادي بريست، في المباراة التي فاز بها باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي "ليغ 1"، وأثارت طريقته الاحتفالية الجديدة جدلاً واسعاً، بعدما وضع يديه على عنقه، ما فتح باب التساؤلات حول خلفياتها وأسبابها.

وكشف موقع أر أم سي الفرنسي، أمس السبت، أن حكيمي استلهم احتفاله من لاعب كرة السلة، الأميركي ريجي ميلر، الذي قام عام 1994 بالإشارة ذاتها خلال مباراة فاصلة بين إنديانا بيسرز ونيويورك نيكس في الـ "NBA"، والتي اشتهرت باسم "إشارة الاختناق"، إذ أراد المغربي من خلالها التعبير عن إعجابه بعالم السلة الأميركية وروحها التنافسية.

📸 - Achraf Hakimi doing the Reggie Miller celebration! pic.twitter.com/zETAonGAvw — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 25, 2025

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلفت فيها النجم المغربي الأنظار بطريقة احتفاله، إذ سبق وأن فعل ذلك خلال مواجهة أولمبيك ليون التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان (3-2)، شهر فبراير/شباط الماضي، حين قام بإشارة مثيرة بيده نحو المدرجات، فاعتقد البعض أنها موجهة للجماهير المنافسة، قبل أن يوضّح لاحقاً أن الاحتفال كان إهداءً لصديقه المؤثر المغربي إلياس المالكي، الذي اشتهر بالحركة نفسها خلال مشاركته في بطولة "كينغز ليغ". وقد نشر حكيمي الصورة عبر حسابه على "إنستغرام" مرفقة بعبارة "إهداء للأخ إلياس"، في محاولة لتبديد سوء الفهم وإظهار الجانب الإنساني من وراء الاحتفالية.

MDRR C’EST QUOI CETTE CÉLÉBRATION HAKIMI ?? pic.twitter.com/zBH3ANdUUU — lélé ❤️💙 (@Julien_27LS) February 23, 2025

أما أكثر احتفالاته الرمزية شهرة، فتبقى احتفالية "البطريق"، التي أطلقها بعد هدفه الحاسم في مرمى إسبانيا في كأس العالم 2022، عندما قاد "أسود الأطلس" إلى ربع النهائي بركلة بانينكا، والتي تحولت من احتفالية عفوية وقتها، إلى رمزٍ وطني، إلّا أنها فتحت فصلاً من التوتر بينه وبين قائد "لاروخا"، الإسباني سيرجيو بوسكيتس، الذي لم يُخف استياءه من المشهد. وبعد عامٍ، ردّ بوسكيتس بنشر صورة علق عليها، "بطريق يسقط أرضاً"، سخرية من إقصاء المغرب من كأس الأمم الأفريقية 2023، قبل أن يحذفها سريعاً بعد الجدل. ومع تجدد المواجهة بينهما في مونديال الأندية 2025، حين واجه باريس سان جيرمان نادي إنتر ميامي، لم يفوّت حكيمي الفرصة ليُعيد مشهد "البطريق" أمام بوسكيتس نفسه.