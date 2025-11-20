حكيمي لـ"العربي الجديد": هذه تطورات إصابتي وحلمنا لقب أفريقيا

- أشرف حكيمي يعبر عن فخره بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية، مشيدًا بدعم الجماهير المغربية والعربية، ويؤكد استمراره في العمل للوصول إلى قمة مستواه الفني والبدني. - بعد إصابته في مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، يوضح حكيمي تقدمه في التعافي، مشددًا على عدم المخاطرة بالعودة قبل الجاهزية التامة للمشاركة في كأس أفريقيا. - يعبر حكيمي عن ثقته في زملائه لتحقيق نتائج مميزة في كأس أمم أفريقيا، مؤكدًا على حلم التتويج بالبطولة وإسعاد الشعب المغربي.

أعرب قائد منتخب المغرب أشرف حكيمي (27 عاماً) عن سعادته بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية خلال حفل جوائز الأفضل المنظم من قبل الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء بجامعة محمد السادس بالرباط.

وقال أشرف حكيمي في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، إن هذا التتويج يشرفه، كما بلده المغرب وشعبه وجميع الجماهير المغربية والعربية، التي تمنحه كل الدعم والحب، وتابع: "أشعر بفخر كبير، وأنا أحمل الكرة الذهبية بين يدي، وسأواصل العمل حتى أكون في قمة مستواي الفني والبدني وثقة الجماهير".

وكشف أشرف حكيمي عن تطورات حالته الصحية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي مع بايرن ميونخ الألماني، لحساب دوري أبطال أوروبا، وأضاف في هذا الإطار: "أسير بخطى ثابتة من أجل التعافي كلياً من الإصابة. أشعر بأنني أفضل بكثير، كما أعمل بجدية كبيرة لكي أعود بأقصى سرعة إلى الملاعب. يأخذ الشفاء الوقت الكافي. فأنا لا أريد المخاطرة، وإذا لم أكن جاهزاً بنسبة 100% فلن ألعب كأس أفريقيا. لكن الحمد الله الأمور تتحسن تدريجياً".

وتحدث أشرف حكيمي عن ثقته في زملائه من أجل التوقيع على حضور جيد في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في الفترة الممتدة ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين،. وأردف قائلاً: "أظن أن منتخبنا في كامل جهوزيته، خصوصا بعد النتائج الرائعة التي حققها في المباريات الأخيرة. نريد تقديم بطولة كبيرة وإسعاد الشعب المغربي. حلمنا واضح: أن نتوج بالكأس والاحتفاظ بها في المغرب".

وجدير بالذكر أن أشرف حكيمي سيعود اليوم الخميس إلى مورسيا الإسبانية، حيث سيواصل العلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص من أجل التعافي في أقصى سرعة، تأهباً لمشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.