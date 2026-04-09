حكيمي عن نهائي أفريقيا: لا أشعر بالفخر بما حدث

- يستمر الجدل حول نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال، حيث قدم الاتحاد السنغالي استئنافًا لمحكمة التحكيم الرياضي ضد قرار "كاف" بمنح اللقب للمغرب، وأعرب أشرف حكيمي عن دعمه للقرار وأدان تصرفات السنغال. - عبّر حكيمي عن توتر المباراة وأكد على احترام المنافس والبطولة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ قرار يخدم مصلحة كرة القدم وأفريقيا. - رغم فوز باريس سان جيرمان على ليفربول، أبدى حكيمي إحباطه من النتيجة، مؤكدًا على قوة فريقه وحذر من مواجهة الإياب الصعبة.

لا تزال تداعيات نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال مستمرة، ليس فقط داخل أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بل أيضاً على المستوى القانوني، بعد أن تقدم الاتحاد السنغالي باستئناف رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضي "تاس" ضد قرار "كاف" منح اللقب للمنتخب المغربي. وفي هذا السياق، علّق نجم منتخب "أسود الأطلس" أشرف حكيمي (27 عاماً) على الجدل المثار خلال حديثه لقناة موفيستار الإسبانية، وذلك عقب فوز باريس سان جيرمان على ليفربول بهدفين من دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وقال حكيمي: "كانت لحظات صعبة ومشحونة بالتوتر داخل أرضية الملعب، ولا أشعر بالفخر بالصورة التي ظهرنا بها بسبب واقعة المناشف. رغم ذلك، فإن صورة الفريق على مستوى المنافسة كانت جيدة، واحترمنا المنافس والبطولة". وأدان الظهير المغربي وخريج أكاديمية ريال مدريد، في الوقت نفسه تصرفات المنتخب السنغالي، وأبدى دعمه قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح اللقب للمغرب، مضيفاً: "يجرى الآن تقييم ما يجب أن يحدث، ونتمنى أن يُتخذ القرار لما فيه مصلحة كرة القدم وأفريقيا. نأمل أن نفوز لأننا نستحق ذلك، ولا يمكن مغادرة أرضية الملعب بتلك الطريقة".

وعلى صعيد آخر، عبّر اللاعب السابق لإنتر ميلان وبوروسيا دورتموند عن شيء من الإحباط بسبب النتيجة أمام ليفربول، مؤكداً أن فريقه كان يستحق فوزاً أكبر بالنظر إلى الفرص التي أُتيحت له، رغم رضاه عن الأداء الجماعي. وفي ما يتعلق بحظوظ باريس سان جيرمان في الحفاظ على لقبه الأوروبي، شدد حكيمي على ضرورة عدم التقليل من قوة الفريق، قائلاً إن الفريق اعتاد الظهور بشكل أقوى عندما يُستبعد من الترشيحات، مضيفاً: "نحن الأبطال الحاليون، وقد أثبتنا ذلك أكثر من مرة. عندما يظن البعض أننا انتهينا، نكون في أفضل حالاتنا". ورغم التقدم المريح، حذّر حكيمي من صعوبة مواجهة الإياب على ملعب أنفيلد، مؤكداً أن الحسم لم يتحقق بعد، وأن فريقه مطالب بدخول المباراة بعقلية الفوز وعدم الاسترخاء حتى تأمين بطاقة العبور إلى نصف النهائي.