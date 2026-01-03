- مشاركة أشرف حكيمي غير مؤكدة في مواجهة تنزانيا، حيث يدرس المدرب وليد الركراكي خياراته التكتيكية، وقد يحتفظ به كورقة سرية لتغيير مجريات المباراة. - حكيمي مستعد للمشاركة سواء كأساسي أو بديل، ويهدف لمساعدة زملائه في تحقيق الفوز والتأهل لربع النهائي، بعد تعافيه من إصابة تعرض لها مع باريس سان جيرمان. - جماهير المغرب تترقب ظهوره أساسياً لأول مرة في البطولة، حيث يُعتبر حكيمي عنصراً محورياً بفضل إمكاناته الهجومية والدفاعية المميزة.

تحوم الشكوك حول مشاركة قائد منتخب المغرب أشرف حكيمي (27 عاماً) أساسياً في مواجهة تنزانيا، غداً الأحد، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القدس المحتلة، لحساب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب والممتدة حتى 18 يناير/كانون الثاني الحالي.

ورغم مشاركته بضع دقائق في لقاء زامبيا يوم الاثنين الماضي، يبقى وضع أشرف حكيمي في التشكيلة الأساسية غير مؤكد حتى الآن، وربما يُفضّل المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس وليد الركراكي (50 عاماً) الاحتفاظ به ورقة سرية قد تغيّر ملامح التشكيلة الأساسية في اللحظة المناسبة، بما يتيح له المرونة التكتيكية ويشكّل مفاجأة مُحتملة للمنافس.

ويبدو أن أشرف حكيمي مستعدٌ أكثر من أيّ وقت مضى لخوض لقاء تنزانيا، إذ كشف في تصريح سابق أنّه سيكون رهن إشارة المدرب وليد الركراكي سواء بدأ أساسياً، أو دخل بديلاً في الشوط الثاني، واعتبر أنّ الأهم بالنسبة إليه هو مساعدة زملائه على تقديم أداءٍ أفضل لمنتخب المغرب، والمساهمة في انتزاع بطاقة المرور إلى ربع النهائي.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر من الجهاز التدريبي لمنتخب المغرب، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، السبت، أنّ مشاركة أشرف حكيمي في مباراة تنزانيا مؤكدة، سواء كان أساسياً أو على مقاعد البدلاء، لكن القرار النهائي لم يُتخذ بعد من قبل المدرب وليد الركراكي، وربما سيُحسم قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني يدرس جميع الخيارات المتاحة، خصوصاً في مركز الظهير الأيمن، إذ قد يعتمد الركراكي على محمد الشيبي منذ البداية، أو يعيد أشرف حكيمي إلى مركزه المفضل الذي يبدع فيه ويشكل قوة هجومية كبيرة حين يحضر، وعليه قد تتحول مشاركته أساسياً إلى مفاجأة تكتيكية وورقة حاسمة لتغيير حسابات المباراة، وتهديد استراتيجيات المنافس، ما يجعل هذا القرار من أبرز ألغاز ثمن النهائي.

وتترقب جماهير المغرب التي قد تملأ مدرجات ملعب المجمّع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ظهور أشرف حكيمي أساسياً أمام تنزانيا لأول مرة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك بعدما غاب عن التشكيلة الأساسية خلال دور المجموعات عقب خضوعه لبرنامج تأهيلي إثر الإصابة القوية التي تعرّض لها مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بايرن ميونخ الألماني قبل شهر في دوري أبطال أوروبا.

ورغم غيابه عن المنافسة، أتاح له المدرب وليد الركراكي فرصة المشاركة أمام زامبيا مدة 20 دقيقة، ليستعيد تدريجياً إيقاعه ويؤكد جاهزيته للمباريات الحاسمة، خاصة أن حكيمي يُعد عنصراً محورياً في منظومة منتخب أسود الأطلس لما يمتلكه من إمكانات هجومية ودفاعية تميزه عن غيره، إضافة إلى القيمة الكبيرة التي يمثلها داخل المجموعة على المستوى الفني والمعنوي.