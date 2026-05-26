حكيمي بين الجاهزية والانتظار.. قرار حاسم قبل نهائي الأبطال

- استأنف باريس سان جيرمان تدريباته بعد يومين من الراحة، استعدادًا لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال، مع التركيز على الحالة البدنية للاعبين مثل أشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي. - حكيمي يتعافى من إصابة عضلية في الفخذ تعرض لها في نصف النهائي ضد بايرن ميونخ، ويخضع لبرنامج خاص لتعزيز لياقته البدنية والعلاجية. - ديمبيلي يعالج إصابة في الساق ويشعر بتحسن تدريجي، لكن مشاركتهما في النهائي تعتمد على استجابتهما في التدريبات الجماعية المقبلة.

استأنف لاعبو باريس سان جيرمان الفرنسي تدريباتهم، اليوم الثلاثاء، بعد يومين من الراحة، في حصة مغلقة داخل مركز النادي، وذلك في إطار التحضيرات الأخيرة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنكليزي، المقرر يوم السبت القادم. وبحسب شبكة "أر أم سي سبورت" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، فقد كشفت عودة الفريق إلى التدريبات الحالة البدنية لعدد من اللاعبين، وفي مقدمتهم المغربي أشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي، قبل أربعة أيام فقط من النهائي المرتقب. وبحسب التقرير، فإن الثنائي كان ضمن المجموعة التي خاضت التدريبات الجماعية، في خطوة مهمة لتأكيد تعافيهما قبل المواجهة الحاسمة.

ويواصل حكيمي رحلة التعافي من إصابة عضلية على مستوى الفخذ تعرض لها خلال إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ. ومنذ تلك الإصابة، خضع الظهير المغربي لبرنامج خاص بعيداً عن المجموعة، مع عمل يومي مكثف على الجانب البدني والعلاجي، وسط توقعات قوية بعودته التدريجية إلى التدريبات الجماعية في هذه المرحلة الحساسة من الموسم.

من جهته، تعرض ديمبيلي لإصابة على مستوى الساق في نهاية الموسم خلال إحدى المباريات الأخيرة، وواصل منذ أيام برنامجاً علاجياً وتأهيلياً مكثفاً. وأبدى اللاعب في تصريحات سابقة ارتياحه الكبير لتطور حالته، مؤكداً أنه يشعر بتحسن تدريجي وأنه متفائل باللحاق بالنهائي. ورغم ذلك، يبقى قرار مشاركة اللاعبين مرتبطاً بشكل مباشر بمدى استجابتهم في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة. وشهدت الحصة التدريبية متابعة دقيقة من الطاقم الفني، الذي سعى لحسم العديد من التفاصيل البدنية والتكتيكية قبل الدخول في أجواء النهائي.