حكيمي بطل لقطة إنسانية مؤثرة في النهائي: قميص يعيد الابتسامة

- خلال نهائي دوري الأبطال بين باريس سان جيرمان وأرسنال في بودابست، تعرض طفل لضربة كرة غير مقصودة، مما استدعى تدخل النجم أشرف حكيمي الذي قدم له قميصه، مما أعاد البسمة للطفل. - المباراة شهدت إثارة كبيرة وانتهت بتتويج باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، وسط حضور جماهيري وتفاعل واسع. - خلال مراسم التتويج، كاد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، أن يسلم الكأس لعثمان ديمبيلي قبل أن يتدارك الخطأ ويقدمه للقائد ماركينيوس، مما أثار تفاعلاً طريفاً على مواقع التواصل.

شهدت مباراة نهائي دوري الأبطال بين باريس سان جيرمان وأرسنال، التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست، لقطة إنسانية لافتة خلال فترة الإحماء، قبل انطلاق المواجهة. وبحسب شبكة "أر أم سي" الفرنسية، اليوم الأحد، ففي أثناء استعدادات الفريقين للقاء الختامي، تعرّض طفل كان جالساً في الصفوف الأولى خلف المرمى لضربة قوية، بعدما أصابته كرة في وجهه من طريق الخطأ، ما أدى إلى تأثره وبقائه تحت رعاية أفراد من الطاقم الطبي، وبعض المرافقين الذين سارعوا إلى تقديم المساعدة له.

وبعد دقائق من الحادثة، تدخل النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، في موقف إنساني، حيث توجّه إلى الطفل وقدّم له قميصه الخاص، ما ساهم في إعادة البسمة إليه وتهدئة حالته بشكل سريع. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة تفاعل الطفل مع الموقف الإنساني، حيث بدا متأثراً قبل أن يستعيد ابتسامته بعد تلقيه قميص اللاعب. وجاءت هذه اللقطة في أجواء النهائي الأوروبي الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً واسعاً، قبل أن تنطلق المباراة التي انتهت بإثارة كبيرة داخل المستطيل الأخضر، وتتويج النادي الباريسي بفارق ركلات الترجيح.

من جهة آخرى، شهدت مراسم تتويج دوري الأبطال موقفاً طريفاً خلال تسليم الكأس من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين. وكاد تشيفرين أن يسلّم الكأس للنجم عثمان ديمبيلي، قبل تنبيهه إلى أن قائد الفريق هو البرازيلي ماركينيوس، الذي كان ينتظر في نهاية الطابور للصعود إلى منصة التتويج.

وتسبب الموقف في لحظة ارتباك قصيرة، قبل أن يتدارك رئيس "يويفا" الخطأ ويعتذر مبتسماً، متوجهاً نحو ماركينيوس ليعانقه، ثم يضع الميدالية حول عنقه وسط أجواء احتفالية. وحظي المشهد بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض موقفاً طريفاً في لحظة تاريخية، فيما أشاد آخرون بردة فعل ماركينيوس الهادئة وتعامل اللاعبين مع الموقف بروح رياضية.