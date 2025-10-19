"حكيمي الجديد" يلفت أنظار مرسيليا ويشعل صراع أندية أوروبية

- لفت علي معمر، الظهير الأيمن المغربي الشاب، الأنظار بعد أدائه المميز في كأس العالم للشباب، مما دفع نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي لوضعه ضمن أولوياته في الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يُلقب بـ"حكيمي الجديد". - أظهر معمر توازناً بين الصلابة الدفاعية والاندفاع الهجومي، مما جعله محط اهتمام مرسيليا لتعزيز دفاعه، خاصة بعد موافقة المدير الرياضي مهدي بنعطية على ضمه. - مع تزايد اهتمام الأندية الأوروبية، يبدو أن معمر في طريقه ليكون محور تنافس جديد، مستفيداً من موهبته وسرعته في الملاعب الأوروبية.

لفت الظهير الأيمن المغربي الشاب علي معمر (20 عاماً) الأنظار في الأسابيع الأخيرة، بعدما وضع نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي اسمه ضمن قائمة أولوياته في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، ليشعل بذلك صراعاً أوروبياً متزايداً على ضم اللاعب، الذي بات يُلقّب بـ"حكيمي الجديد" نسبة للنجم المغربي أشرف حكيمي المتألق حالياً في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأثار معمر إعجاب كشافي مرسيليا خلال مشاركته مع منتخب المغرب لأقل من 20 عاماً في بطولة كأس العالم للشباب، وفقاً لما نشره موقع وان فوتبول الفرنسي أمس السبت، بعد أن قدّم أداءً متوازناً بين الصلابة الدفاعية والاندفاع الهجومي، في صورة تُذكّر كثيراً بنجم المنتخب الأول أشرف حكيمي. وبدأ النادي الفرنسي دراسة إمكانية التعاقد مع النجم الشاب في ظل سعيه لتعزيز الجهة اليمنى من دفاعه بلاعب يمتلك السرعة والمرونة والقدرة على التقدم بالكرة.

وتابع مسؤولو مرسيليا مباريات أندرلخت البلجيكي خلال الموسم الحالي، ولاحظوا التطور اللافت في أداء معمر، الذي صعد إلى الفريق الأول بداية هذا العام، وشارك في 31 لقاءً بمختلف المسابقات، قدّم خلالها تمريرتين حاسمتين. ويُعد هذا الحضور المبكر في دوري قوي عاملاً أساسياً في جذب اهتمام الأندية الباحثة عن ظهير شاب يملك شخصية فنية ونضجاً تكتيكياً.

ووافق المدير الرياضي لمرسيليا المغربي مهدي بنعطية على فكرة ضم اللاعب، بعد دراسة ملفه الفني ومتابعة تطوره داخل أكاديمية أندرلخت. وتشير التقارير إلى أن إدارة نادي الجنوب الفرنسي تستعد لفتح باب المفاوضات مع الجانب البلجيكي في الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتفاع القيمة السوقية لمعمر إلى نحو مليوني يورو، أي بزيادة كبيرة عن الأشهر الماضية.

ويبحث مرسيليا عن ظهير أيمن قادر على لعب أدوار هجومية شبيهة بما يقدّمه حكيمي في باريس سان جيرمان، وهو ما يجعل معمر خياراً مثالياً على المدى الطويل. ومع تزايد اهتمام أندية أخرى من فرنسا وبلجيكا، وربما من إسبانيا، يبدو أن الموهبة المغربية في طريقها لتكون محور تنافس أوروبي جديد، يعيد إلى الأذهان المسار الصاعد الذي سلكه حكيمي قبل تألقه في القارة العجوز.

ويواصل علي معمر شق طريقه بثبات من ملاعب بلجيكا نحو سماء كرة القدم الأوروبية، مستفيداً من موهبته وسرعته وقدرته على التكيف مع إيقاع اللعب الحديث، ليؤكد أن المغرب ما زال يُنجب أظهرة من طراز رفيع قادرين على خطف الأضواء في البطولات الكبرى.